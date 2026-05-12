Riceviamo e pubblichiamo
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi all’incontro con il Prof. Giuseppe Cordiano dell’Università di Siena per parlare delle:
LINEE PROGETTUALI PER UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO AD ANGUILLARA SABAZIA
Intervengono: la Dott.ssa Bianca Manetti, autrice della tesi di laurea e, per i saluti istituzionali, il Sindaco di Anguillara Sabazia, Avv. Angelo Pizzigallo, ed il Vicesindaco Paola Fiorucci.
Giovedì 14 maggio
Dalle ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Non mancate!