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Incontro in Biblioteca con il Professore Giuseppe Cordiano

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locandina biblioteca

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi all’incontro con il Prof. Giuseppe Cordiano dell’Università di Siena per parlare delle:

LINEE PROGETTUALI PER UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO AD ANGUILLARA SABAZIA

Intervengono: la Dott.ssa Bianca Manetti, autrice della tesi di laurea e, per i saluti istituzionali, il Sindaco di Anguillara Sabazia, Avv. Angelo Pizzigallo, ed il Vicesindaco Paola Fiorucci.

 

Giovedì 14 maggio

Dalle ore 17:00

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”

 

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

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