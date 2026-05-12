Riceviamo e pubblichiamo
Una speciale apertura serale e notturna pensata per tutte le età, tra spettacolo per bambini, musica, scrittura creativa, memoria televisiva… pizza e patatine per tutti.
Si comincia alle ore 18:00 con uno spettacolo di burattini per i più piccoli, si prosegue con il buffet aperto a tutti ed il Dj set di Dj Dodo. A seguire, spazio alla creatività con la presentazione de “I RACCONTI DEL LAGO”, frutto del laboratorio di scrittura creativa condotto dalla docente Mara Bruno.
La serata si concluderà con la presentazione del libro di Marco Danè “SE POTESSIMO FARE UN BEL GIOCO – Dal Paese di Giocagiò a Tandem” un viaggio affascinante nella storia della TV dei ragazzi, tra ricordi, personaggi iconici e sperimentazione.
Venerdì 15 maggio
Dalle ore 18:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale all’insegna della cultura.