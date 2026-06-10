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Bracciano: il mercato del mercoledì torna in via Salvo D’Acquisto e Piazza Don Cesolini

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Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Bracciano, il mercato del mercoledì torna in via Salvo D’Acquisto e Piazza Don Cesolini, nel centro urbano.
Da domani, mercoledì 10 giugno, il mercato settimanale tornerà in via Salvo D’Acquisto e Piazza Don Cesolini, dopo il completamento degli interventi di risanamento del dissesto idrogeologico che hanno interessato l’area.
La conclusione dei lavori consente di restituire agli operatori e ai cittadini uno spazio importante per la vita commerciale e sociale della città, riportando il mercato nella sua collocazione tradizionale.
L’impegno dell’amministrazione sarà quello di lavorare per implementare e valorizzare il mercato settimanale previsto nella zona di Bracciano Nuova
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