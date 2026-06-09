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Al via a Manziana la rassegna “Storie dal Patrimonio”.

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patrimonio

Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

Un viaggio nella storia del nostro territorio, tra archeologia, arte e memoria.
Prende il via a Manziana la rassegna “Storie dal Patrimonio”, un ciclo di incontri dedicato alla scoperta dell’Etruria Meridionale, dalle origini del paesaggio etrusco fino alle vicende che hanno segnato il nostro territorio tra età romana e medioevo.
Cinque appuntamenti con archeologi, storici dell’arte e studiosi per approfondire temi affascinanti e conoscere più da vicino le radici della nostra comunità.
Dal 13 giugno al 25 luglio 2026 – PARTE I
Aula Consiliare – Largo G. Fara, Manziana
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Da settembre, prenderà vita la PARTE II, vi aspettiamo numerosi!
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