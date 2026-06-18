HomeEventi AAIS: spettacolo di fine anno “La Pace”. Musica, ballo e tanto altro 18/06/2026 0 134 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Riceviamo e pubblichiamo TagsAAISBraccianoDe Foucauldfine annospettacoloteatro Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteManziana: alla festa della musica “harmonique ensemble aps”Articolo successivoGIORNATA MONDIALE FSHD 2026 – XII CONVEGNO NAZIONALE M’ILLUMINO D’ARANCIO Ultimi articoli Società Ad Anguillara una campagna che punta su giovani, cittadini e qualità della raccolta differenziata Eventi A giugno tornano gli appuntamenti de “Le Voci del Vulcano” con ‘Ti Con Zero’: cammini, ascolti, pratica somatica Territorio ULTIMI INTERVENTI SUL NUOVO LUNGOLAGO DI BRACCIANO Cultura ALLA BIBLIOTECA DI ANGUILLARA, “IDENTIKIT DEL THRILLER” Eventi GIORNATA MONDIALE FSHD 2026 – XII CONVEGNO NAZIONALE M’ILLUMINO D’ARANCIO Carica altri