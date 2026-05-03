A settembre, Tarquinia ospita il Festival dei Luoghi Medievali

Comunicato stampa

Tarquinia (VT), 29 aprile 2026 – Si è svolta il 26 aprile 2026, presso la Sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori di Narni, la conferenza stampa di presentazione del primo Festival dei Luoghi del Medievali dalla costituzione della DMO Luoghi del Medioevo ETS. L’incontro ha rappresentato un significativo momento di confronto tra istituzioni e realtà impegnate nello sviluppo di strategie condivise per il rilancio culturale e turistico dei borghi e delle città legate alla tradizione medievale.

Il festival è in programma a Tarquinia il 26 e 27 settembre 2026. Per l’Amministrazione erano presenti l’assessore alla cultura Roberta Piroli e il presidente del consiglio comunale Alberto Blasi; per l’Asd Palio dell’Anello il presidente Giovanni Chiatti.

“Sarà un evento unico che trasformerà la nostra città in un vero e proprio viaggio nel tempo, tra rievocazioni storiche, cultura spettacoli – dichiara l’assessore Piroli -. La partecipazione delle contrade e di tutti i cittadini sarà il vero valore aggiunto del festival e il fattore determinante per la riuscita della manifestazione. Queste iniziative si inseriscono in un percorso più ampio che punta sull’educazione al patrimonio, sul marketing territoriale e sul coinvolgimento attivo della comunità”.

“In questa prospettiva Tarquinia rappresenta una realtà di primo piano nel panorama delle rievocazioni storiche italiane – afferma il presidente del consiglio Alberto Blasi -. A tal proposito ricordo che dal 15 al 23 maggio 2026 si svolgerà il Palio dell’Anello, con un ricco cartellone di eventi. Per rimanere aggiornati è possibile seguire i canali sociali del Comune”. Con la partecipazione alla DMO “Luoghi del Medioevo” Tarquinia rafforza il proprio ruolo nella promozione dei luoghi medievali italiani e si prepara ad accogliere cittadini e visitatori in tanti appuntamenti dedicati alla storia, alle tradizioni e all’identità del territorio.