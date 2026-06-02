Comunicato stampa
PROGRAMMA
ore16,30: A PERTURA DEI LAVORI
Saluto del Presidente del Lions Club Bracciano, Anguillara Sabazia Monti S.
Lions Simonetta Di Camillo
Saluto del Sindaco di Manziana
Dott.AlessioTelloni
ore16,45: INTRODUZIONE AL TEMA
Lions Gen. Bruno Riscaldati (Moderatore)
Concetto di sicurezza pubblica e cenni sugli Organi di polizia.
Tutela dei cittadini e del personale in servizio.
Riferimenti al D.L.11 aprile 2025, n.46.
ore17,00: RELATORI
Avv. Emiliano Grosso
Libero Professionista
La sicurezza dai reati contro il patrimonio.
Furti – Truffe in generale – Gioca d’azzardo – Usura, etc.
Cap. Simone Notaro
Comandante Compagnia Carabinieri di Bracciano
Truffe contro gli anziani – Modalità, entità e difesa dei cittadini
Avv.Pietro Messina
Libero Professionista
La sicurezza dai reati contro la persona
Legittima difesa – Violazione di domicilio – Reati di strada, etc.
Prof.ssa AnnaMaria Onelli
Pedagogista, già Dirigente scolastico, Giornalista, Autrice
La sicurezza nelle scuole.
Disagio giovanile –Bullismo –Violenza contro i Docenti e tra studenti.
Docenti in burn out.
Lions Dott. Giacomo Marchetti
Medico, già Anestesista Ospedaliero
La sicurezza dei sanitari e degli assistiti negli Ospedali
Comm. Capo Mario Adinolfi
Vice Comandante della Polizia Locale di Manziana
La sicurezza pubblica nel territorio del Comune.
Protezione civile, Circolazione stradale, Igiene, Centri sociali.
ore 18,15: INTERVENTI PROGRAMMATI
ore 18,30: INTERVENTI LIBERI
ore19,00: CHIUSURA DEILAVORI