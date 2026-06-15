Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Il mercato del mercoledì torna nella sua sede storica di via Salvo D’Acquisto e piazza Don Cesolini, dopo la conclusione dei lavori di risanamento del dissesto idrogeologico che hanno interessato l’area.

Un ritorno atteso da cittadini, operatori e attività commerciali, che restituisce al quartiere un importante punto di incontro e di socialità.

L’impegno dell’Amministrazione comunale prosegue con l’obiettivo di valorizzare e ampliare il mercato di Bracciano Nuova del sabato, rendendolo sempre più attrattivo e capace di rispondere alle esigenze del territorio.

Il video visualizzabile al link

https://www.facebook.com/reel/979712184837744