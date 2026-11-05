RIFORMA DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO, A.S.A. (AUTONOMO SINDACATO AUDIOVISIVI): «ACCOLTE LE NOSTRE BATTAGLIE DI OLTRE DIECI ANNI. ORA SI DIA PIENA ATTUAZIONE ALLA RIFORMA»

Comunicato stampa

L’approvazione della nuova legge sul Cinema e sull’Audiovisivo rappresenta un passaggio importante per il futuro del settore e segna, per A.S.A. – Autonomo Sindacato Audiovisivi, il riconoscimento di battaglie e proposte sostenute con determinazione per oltre dieci anni.

“Accogliamo con soddisfazione questa riforma”, dichiara Nicola De Toma, Segretario Generale A.S.A., “perché ritroviamo nel suo impianto due delle principali proposte che A.S.A. ha portato avanti sin dalla propria nascita: la costituzione di un’Agenzia del Cinema e dell’Audiovisivo autonoma e distaccata dal Ministero, capace di garantire una gestione più indipendente e competente delle politiche di settore, e l’istituzione di un Forum composto da esperti, professionisti e tecnici, espressione delle migliori competenze del comparto. Non possiamo non rilevare come queste scelte richiamino in maniera evidente l’impostazione del programma che A.S.A. sostiene da oltre un decennio. È una soddisfazione vedere finalmente riconosciute istanze che abbiamo avanzato in numerose occasioni, attraverso documenti, incontri istituzionali e proposte concrete. Siamo felici di aver contribuito a questo percorso e di aver visto trasformare idee e rivendicazioni in prospettive legislative”.

Per il segretario De Toma adesso “è fondamentale passare dalle previsioni normative alla loro concreta attuazione. Attendiamo innanzitutto la costituzione del Forum, nella convinzione che debba essere formato da autentiche eccellenze del settore, professionalità riconosciute, competenze tecniche ed esperienze capaci di offrire un contributo reale e qualificato alle politiche per il cinema e l’audiovisivo. Guardiamo inoltre con attenzione al percorso che porterà alla nascita dell’Agenzia, prevista per il 2028. È una giornata importante per il comparto. Desidero rivolgere un applauso e un ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, si sono adoperati per raggiungere questo risultato. Le riforme si costruiscono anche attraverso il lavoro di chi, spesso lontano dai riflettori, insiste nel proporre idee e soluzioni. A.S.A. continuerà a fare la propria parte, con lo stesso spirito propositivo e con l’obiettivo di dare voce a tutti i professionisti dell’audiovisivo italiano”.