MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “AULA STUDIO VIGNA CLARA, PROROGA A FINE NOVEMBRE PER DOMANDE PATTO DI COLLABORAZIONE”

Comunicato stampa

“Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle proposte finalizzate alla conclusione di un Patto di collaborazione per il coordinamento dello spazio dell’Aula Studio “Vigna Clara”.

Con scadenza iniziale prevista nella giornata di oggi, 30 ottobre, la proroga estende il termine per la presentazione delle proposte alle ore 12:00 del 30 novembre. Possono partecipare all’avviso pubblico organismi senza fini di lucro, quali gli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), fondazioni, associazioni e comitati in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Inaugurata a fine luglio, alla presenza del Sindaco Gualtieri, dell’Assessore Smeriglio e della Direttrice Cives, l’aula studio Vigna Clara offre 21 postazioni, Wi-Fi gratuita e spazi per lo studio, il lavoro e la ricerca. Con la sua apertura abbiamo rafforzato la rete dei presidi culturali di Biblioteche di Roma sul nostro territorio, che insieme alla Biblioteca di via delle Galline Bianche a Labaro, appena riaperta, e a quella di via Sulbiate a Valle Muricana, arrivano oggi a tre. A queste si aggiunge la futura apertura del polo civico di Cesano Borgo. Siamo da sempre convinti che le biblioteche, come tutti gli spazi pubblici di un territorio, siano e debbano continuare ad essere veri e propri punti di riferimento per una Comunità. Non solo luoghi di accesso all’informazione, di conoscenza e di crescita, ma veri e propri presidi di educazione, di contrasto alla povertà educativa e di aggregazione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.