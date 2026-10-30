L’UDC rilancia dal territorio: a Bracciano la presentazione del nuovo coordinamento

Nei locali del ristorante “Officina del Gusto” di Bracciano si è svolta la presentazione del coordinamento locale e del simbolo dell’UDC (Unione di Centro), con l’intento di rilanciare nel confronto politico locale i valori e l’esperienza della tradizione moderata e cattolico. Un appuntamento che ha richiamato iscritti, simpatizzanti ed esponenti politici del territorio. Presente anche L’agone con il presidente dell’Associazione L’agone nuovo Giovanni Furgiuele.

A coordinare i lavori è stato Regino Braghetti, coordinatore regionale dell’UDC.

L’evento si è aperto con due momenti particolarmente significativi: l’ascolto dell’Inno Nazionale, seguito in rispettoso silenzio dai presenti, e un’esibizione musicale al sassofono eseguita da Elizabet una giovane musicista, che, accompagnata da un sottofondo musicale prodotto da Raffaele, ha contribuito a creare un clima raccolto e conviviale prima degli interventi istituzionali.

A portare i saluti sono stati il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, e il sindaco di Manziana, Alessio Telloni. Successivamente, un breve filmato ha ripercorso la storia dell’UDC e delle sue radici politiche, richiamando il percorso avviato con la nascita della Democrazia Cristiana e l’evoluzione dell’area centrista nel panorama politico italiano.

Subito dopo è stato presentato il coordinamento locale, di cui fanno parte il coordinatore UDC di Bracciano, Fabrizio Sagripanti, e il vice coordinatore Sergio Tobia, entrambi intervenuti nel corso dell’incontro.

A seguire ha preso la parola Luigi Mataloni, componente del Direttivo UDC di Roma e provincia, che ha approfondito il ruolo e le prospettive del partito sul territorio.

Ampio spazio è stato dedicato agli interventi degli ospiti politici. Ad aprire il confronto è stato Angelo Valeriani, segretario provinciale della Lega,

seguito dalla consigliera comunale di Forza Italia Roberta Riccioni, da Luca Testini in rappresentanza di Fratelli d’Italia e da Libera Prencipe per la Lega.

Le conclusioni, subito dopo aver ascoltato l’intervento del giovane UDC Samuele De Santis, sono state affidate a Nazzareno Neri, consigliere regionale UDC del Lazio, che ha chiuso l’incontro ribadendo l’impegno del partito nel rafforzare la propria presenza sul territorio e nel promuovere i valori del centro politico come elemento di dialogo e confronto tra le diverse sensibilità amministrative e istituzionali.

Lorenzo Avincola redattore L’agone