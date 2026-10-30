CONAD NORD OVEST RINNOVA L’IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CON LA NUOVA CAMPAGNA “NOI NON CI ARRENDIAMO”

Comunicato stampa

Per tutto novembre torna l’iniziativa che unisce sostegno alle associazioni antiviolenza dei territori, empowerment femminile e sensibilizzazione delle comunità.

Pistoia, 30 ottobre 2026 – Conad Nord Ovest è in prima linea contro la violenza sulle donne e a novembre rinnova il proprio impegno con la campagna “Noi non ci arrendiamo. Unisciti a noi nella lotta contro la violenza sulle donne”, la nuova iniziativa realizzata insieme a D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e Ethical Fashion Initiative (EFI), in programma dal 1° al 30 novembre in tutta la rete vendita Conad Nord Ovest. è in prima linea contro la violenza sulle donne e a novembre rinnova il proprio impegno con la campagna, la nuova iniziativa realizzata insieme a, in programma dalin tutta la rete vendita Conad Nord Ovest.

“Noi non ci arrendiamo” nasce come un messaggio collettivo, rivolto a donne e uomini, alle comunità e alla società nel suo insieme. Un invito a non abbassare l’attenzione e a trasformare la partecipazione in azioni concrete, mettendo in relazione il sostegno alle donne, il lavoro delle associazioni antiviolenza e il coinvolgimento delle comunità. Il messaggio prende forma anche in uno slogan pensato per diventare il segno distintivo dell’iniziativa: un vero e proprio logo simbolo di impegno condiviso contro la violenza sulle donne, nel quale persone, comunità e organizzazioni possono riconoscersi e sentirsi parte attiva del cambiamento.

La campagna si sviluppa in due fasi. Nella prima fase, cuore solidale dell’iniziativa tornano ad essere, anche quest’anno, prodotti realizzati a mano dalle artigiane in Kenya attraverso Tujikuze, nell’ambito dell’Ethical Fashion Initiative, programma dell’International Trade Centre (ITC), agenzia congiunta delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Per questa edizione, i protagonisti saranno dei braccialetti, simbolo di sostegno, consapevolezza e vicinanza alle donne vittime di violenza.

Disponibile nei punti vendita della rete Conad Nord Ovest in sei diverse varianti, il bracciale sarà proposto al costo solidale di 2,60 euro. Per ogni acquisto, la Cooperativa devolverà 1 euro alle associazioni antiviolenza dei territori, sostenendone le attività e i percorsi di supporto e autonomia.

A sostenere la campagna sarà anche Gessica Notaro, tra le voci più autorevoli e riconoscibili nel contrasto alla violenza sulle donne. Con il suo costante impegno a favore della tutela dei diritti, del rispetto e della dignità delle donne, Gessica porterà il proprio contributo a “Noi non ci arrendiamo”, rafforzandone il valore e la capacità di coinvolgere le persone. La sua partecipazione rappresenta un richiamo forte a non rimanere indifferenti e a continuare a costruire, ogni giorno, una cultura fondata sul rispetto, sul coraggio e sulla responsabilità collettiva.

Con la seconda fase, Conad Nord Ovest, attraverso la rete di punti di vendita, mette in atto una vera e propria comunicazione di utilità sociale: dal 15 novembre, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la campagna contribuirà alla diffusione di strumenti e messaggi utili a segnalare e riconoscere situazioni di pericolo.

«La violenza di genere continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali del nostro tempo e richiede un impegno concreto, costante e condiviso. – dichiara Marco Antonio Brambilla, Direttore Generale di Conad Nord Ovest – La violenza, infatti, può manifestarsi in qualsiasi contesto, all’interno delle relazioni affettive, a casa, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle strade, in famiglia, negli spazi di socialità e nella quotidianità di tutti i giorni: per questo è fondamentale sviluppare una maggiore capacità di riconoscere situazioni di disagio e sapersi orientare verso le reti di supporto presenti sul territorio. Con questa iniziativa confermiamo la forte volontà di essere un soggetto attivo nel promuovere consapevolezza e nel sostenere le realtà che operano quotidianamente accanto alle donne. “

«Prosegue la nostra azione di sensibilizzazione per contrastare la violenza sulle donne: una responsabilità che riguarda tutta la società e che non può esaurirsi in una singola giornata – dichiara Maurizio Barsacchi, Direttore Marketing, Innovazione e Sistemi Conad Nord Ovest – Con “Noi non ci arrendiamo” vogliamo mettere a disposizione la forza della nostra rete, la vicinanza quotidiana alle comunità e la capacità di coinvolgere milioni di persone per sostenere concretamente chi opera sul territorio. Ogni braccialetto diventa così un segno visibile di partecipazione e sostegno, capace di generare valore per le donne e per le realtà che ogni giorno le accompagnano nei percorsi di tutela e autonomia.»

«Siamo davvero soddisfatte per la prosecuzione di questa preziosa collaborazione» – dichiara Cristina Carelli, presidente D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. – «E lo siamo per due motivi, entrambi importanti. Il primo è la possibilità di raggiungere un numero di donne sempre maggiore a cui far conoscere i centri antiviolenza e la possibilità di rivolgersi loro in caso di necessità» – continua la presidente. – «Il secondo motivo riguarda invece la sostenibilità economica dei centri antiviolenza, spesso difficile da garantire: ogni piccolo contributo può fare la differenza per i centri antiviolenza e per le donne che accolgono» conclude Carelli.

La campagna coinvolgerà tutti i punti vendita Conad Nord Ovest delle insegne Spazio Conad, Conad Superstore, Conad, Conad City, Sapori&Dintorni, Benessity, Tuday e PetStore Conad, in Toscana, Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, nelle province di Roma e Viterbo, nelle province di Bologna, Ferrara e Modena e nella città di Mantova.

Ad accompagnare l’intera iniziativa ci sarà una colonna sonora: il brano originale “Noi non ci arrendiamo”, realizzato appositamente per la campagna, disponibile su Spotify già dal 26 ottobre. Il brano riprende il messaggio dell’iniziativa e lo porta anche fuori dal punto vendita, offrendo un ulteriore linguaggio attraverso cui coinvolgere le persone e mantenere viva l’attenzione sul tema. Di seguito è disponibile il QR code per ascoltare il brano e condividere il messaggio della campagna anche attraverso la musica.

pagina dedicata disponibile all’indirizzo raccoglierà inoltre tutte le informazioni sull’iniziativa, le associazioni sostenute nei diversi territori, il brano ufficiale della campagna e un muro digitale interattivo dove ciascuno potrà lasciare un messaggio di sostegno e contribuire a dare forma a una voce collettiva contro la violenza sulle donne. Unadisponibile all’indirizzo https://noi-non-ci-arrendiamo. conad.it/ raccoglierà inoltre tutte le informazioni sull’iniziativa, le associazioni sostenute nei diversi territori, il brano ufficiale della campagna e undove ciascuno potrà lasciare un messaggio di sostegno e contribuire a dare forma a una voce collettiva contro la violenza sulle donne.

“Noi non ci arrendiamo” si inserisce in un percorso più ampio che vede Conad Nord Ovest e i suoi Soci impegnati da tempo nella promozione di una cultura del rispetto, della dignità e dell’autonomia delle donne, attraverso iniziative di sensibilizzazione e sostegno concreto sviluppate nei territori durante tutto l’anno. Ne sono esempio le installazioni di Panchine Rosse, le collaborazioni con le associazioni antiviolenza, il lavoro con il sostegno di Fondazione Conad ETS, e il Progetto Rispetto sviluppato insieme alla Polizia di Stato per promuovere tra le nuove generazioni i valori dell’uguaglianza, del rispetto e della non violenza. Un impegno che trova ulteriore conferma nel conseguimento della certificazione per la parità di genere, a testimonianza dell’attenzione di Conad Nord Ovest verso politiche orientate all’inclusione, alla valorizzazione delle persone e alle pari opportunità.

VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN ITALIA: I NUMERI DI UN FENOMENO ANCORA PRESENTE

I dati più recenti del Ministero dell’Interno, aggiornati al 30 settembre 2026, registrano nei primi nove mesi dell’anno 67 vittime di genere femminile, considerando complessivamente gli omicidi volontari e la nuova fattispecie di femminicidio. Nello stesso periodo del 2025 erano 77.

Un dato in diminuzione, che non riduce tuttavia la necessità di continuare ad agire sulla prevenzione, sulla conoscenza degli strumenti di aiuto e sulla capacità di riconoscere i segnali di una situazione di violenza, rafforzando al tempo stesso le reti territoriali che accompagnano le donne nei percorsi di protezione e autonomia.

Accanto ai dati sui reati, quelli del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 restituiscono la dimensione delle richieste di aiuto. Tra marzo e maggio 2026, il 56,4% dei contatti rilevati dal servizio – 9.780 – proveniva direttamente da vittime che chiedevano aiuto per sé.

IL FENOMENO NEI TERRITORI

Nello stesso trimestre, tra i contatti al 1522 per i quali è stato possibile rilevare la provenienza, nelle regioni che comprendono i territori in cui opera Conad Nord Ovest se ne registrano 1.217 in Lombardia, 903 nel Lazio, 530 in Piemonte, 515 in Emilia-Romagna, 398 in Toscana, 154 in Liguria, 138 in Sardegna e 5 in Valle d’Aosta.

Un quadro che restituisce ancora più valore alla presenza di reti di ascolto, prevenzione e sostegno radicate nei territori e alla diffusione di strumenti capaci di aumentare consapevolezza e attenzione nelle comunità.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,51 miliardi di euro. I territori in cui opera con 342 soci imprenditori e 19.500 occupati sono: Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,8%, Piemonte, con quota di mercato al 6,2%, Liguria, con quota di mercato al 11,5%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 5,8%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,9%, Toscana, con quota di mercato al 15,2%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,7% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,5%. Conad Nord Ovest conta 588 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 515.270 mq di superficie.