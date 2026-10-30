La Città metropolitana di Roma Capitale protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum

La Città metropolitana di Roma Capitale torna protagonista alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), in corso a Paestum fino al 1° novembre, presso l’Ex Tabacchificio, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare a livello nazionale e internazionale lo straordinario patrimonio archeologico, storico e culturale del territorio metropolitano.

Un’offerta turistica che va oltre le bellezze della Capitale e comprende luoghi di assoluto valore, come Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, patrimonio UNESCO, insieme a un articolato sistema di itinerari intercomunali. Dodici progetti che mettono in rete patrimoni archeologici, eccellenze enogastronomiche e risorse culturali, creando percorsi integrati capaci di accompagnare i visitatori alla scoperta di paesaggi, comunità e testimonianze di storia antica, attraverso una proposta di turismo lento e sostenibile.

Due i panel organizzati dalla Città metropolitana di Roma Capitale presso il proprio stand, dedicato alla promozione dei tesori archeologici e culturali del territorio.

Il primo incontro, dal titolo “Acqua, Arte e Magnificenza: il dialogo tra Villa Adriana e Villa d’Este”, ha approfondito il valore storico, artistico e paesaggistico dei due straordinari complessi monumentali tiburtini. Sono intervenuti la Consigliera delegata a Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia, il Direttore dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà, e il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi.

Il secondo panel, “Connettere territori, valorizzare patrimoni: il ruolo dei siti archeologici nel turismo intercomunale dell’area metropolitana”, ha posto al centro le strategie di collaborazione tra amministrazioni locali per costruire un’offerta turistica integrata e valorizzare le potenzialità dei diversi territori. All’incontro è intervenuta la Consigliera delegata allo Sviluppo economico, Attività turistiche ed Energia, Alessia Pieretti.

«Come Città metropolitana di Roma abbiamo voluto dare risalto a Tivoli, forti dei suoi siti UNESCO. Con Villa Adriana e Villa d’Este è, infatti, il Comune che, nel territorio di CMRC, muove il maggiore flusso turistico dopo la Capitale. Insieme a Manuela Chioccia che, oltre ad essere mia collega in Città metropolitana, è consigliera nel Comune di Tivoli, abbiamo raccontato una parte del meraviglioso territorio della provincia di Roma. Altro aspetto su cui abbiamo voluto porre l’attenzione è il turismo intercomunale. Partendo dal patrimonio archeologico, Città metropolitana ha stimolato la promozione del territorio resa possibile dalla collaborazione tra più Comuni. Con i progetti messi in campo si è voluto superare la proposta isolata delle singole località per costruire proposte turistiche integrate, capaci di collegare patrimoni, paesaggi, cultura, comunità e offrire proposte da vivere», ha detto Alessia Pieretti.

«Ringrazio la delegata Pieretti che mi ha dato l’opportunità di intervenire alla BMTA per presentare Tivoli, una città ricca di storia, cultura, arte e straordinarie ricchezze paesaggistiche», ha commentato Chioccia a conclusione del suo intervento.

La partecipazione alla BMTA conferma l’impegno della Città metropolitana di Roma Capitale nella promozione di un modello di sviluppo turistico fondato sulla valorizzazione diffusa del patrimonio, sulla cooperazione tra Comuni e sulla costruzione di nuove opportunità per i territori. Una strategia che punta a rafforzare l’attrattività dell’intera area metropolitana, facendo della cultura e dell’archeologia un motore di crescita, conoscenza e sviluppo sostenibile.