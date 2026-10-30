LADISPOLI, CHIUSURA TEMPORANEA DEI GIARDINI DI PIAZZA MATTEOTTI: INTERVENTI URGENTI SUI PINI

Comunicato stampa

Il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha firmato l’ordinanza n. 172 del 30 ottobre 2026, che dispone l’interdizione temporanea dell’accesso ai giardini e alle aree di sosta sottostanti i pini in Piazza Matteotti.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una segnalazione della società incaricata della manutenzione del verde pubblico e della conseguente valutazione degli uffici comunali, che hanno evidenziato la necessità di eseguire interventi urgenti e indifferibili di potatura e messa in sicurezza degli alberi.

La chiusura resterà in vigore fino al completamento dei lavori e alla verifica del ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

L’Ufficio Lavori Pubblici e la Polizia Locale provvederanno alla delimitazione delle zone interessate, attraverso transenne e apposita segnaletica, per impedire l’accesso alle aree interdette.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare il divieto e a non oltrepassare le delimitazioni, per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza e tutelare l’incolumità pubblica.

La riapertura sarà comunicata al termine dei lavori e dopo le necessarie verifiche.