Manziana: Santa Messa in suffragio di tutti i fedeli defunti

Dalla pagina Facebook del Comune
In occasione del 2 novembre, la comunità di Manziana è invitata a partecipare alla Santa Messa in suffragio di tutti i fedeli defunti, un momento di condivisione spirituale e di raccoglimento promosso dalle Parrocchie di San Giovanni Battista e Santa Maria del Carmine.
Lunedì 2 novembre 2026
Ore 10:00
Cimitero Comunale di Manziana
Un’occasione per ritrovarci come comunità, nel ricordo, nella fede e nell’affetto verso quanti hanno fatto parte della nostra vita e continuano ad abitare i nostri cuori.