HALLOWEEN 2026 A BRACCIANO

Dalla pagina Facebook del Comune
Piazza IV Novembre
Sabato 31 ottobre 2026
Dalle ore 16:00
Sabato vi aspettiamo in Piazza IV novembre per l’appuntamento con Halloween, promosso dall’Associazione Commercianti di Bracciano in collaborazione con il Carnevale Braccianese, con il patrocinio e il contributo del Comune di Bracciano.
La Piazza e il centro urbano si animeranno con giochi, intrattenimento musicale, caccia al tesoro e momenti di divertimento per tutte le età, pensate per promuovere la partecipazione e la condivisione, tra dolcetti, scherzetti e sorprese.
Vi aspettiamo a partire dalle 16!