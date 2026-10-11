RICORDATO SANDRO GRIFFINI IN OCCASIONE DEL CONGRESSO DEL CIRCOLO DI SINISTRA ITALIANA – LAGO BRACCIANO

Oggi 10 Ottobre 2026 si è aperta con il ricordo del compagno e amico Sandro Griffini, l’assemblea congressuale del Circolo di Sinistra italiana – lago di Bracciano. Giuseppe Girardi, segretario del circolo al quale Sandro era iscritto sin dalla sua costituzione, nel ricordare Sandro, ha ricordato i tempi passati sia nel lavoro, ma anche in politica.

Non ricordiamo soltanto la persona; piangiamo un amico sincero, un uomo di straordinaria umanità e una mente lucida che ha saputo arricchire la nostra realtà in modo unico e irripetibile.

Caro Sandro, il valore aggiunto che hai portato in tutti noi e fuori, affondava le radici nella tua storia personale e professionale.

Per lunghi anni sei stato stimato dipendente dell’ENEA, avevi fatto propria quella mentalità scientifica, rigorosa e analitica di chi è abituato a studiare i fatti, a cercare le soluzioni e a guardare al futuro con razionalità e lungimiranza.

Quando hai messo questa tua immensa colonna di competenze al servizio della politica e de L’agone, lo hai fatto portando una ventata di precisione, di amore per l’approfondimento e di oggettività che ha elevato la qualità del nostro lavoro.

La tua intelligenza, pur così strutturata, non è mai stata fredda. Al contrario, il tuo tratto distintivo era una profonda, autentica umanità.

Non usavi la tua autorevolezza per dividere, ma per includere. Per tutti noi sei stato, prima di tutto, un amico. Una di quelle persone rare che sanno ascoltare prima di parlare, capaci di regalare un consiglio misurato o una parola di conforto nei momenti di stanchezza.

Il vuoto che lasci tra tutti noi e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di camminare al tuo fianco è immenso.

L’assemblea ha deciso di dedicare il circolo a Sandro Griffini, con una targa – consegnata a Marina Fortuna – che sarà affissa presso la sede del Circolo.

A noi non resta che stringerci con immenso affetto ai tuoi cari, Marina, Irene, Ivo e a tutti tuoi parenti, ma è a te che va il nostro grazie più grande per la strada percorsa insieme, per la tua dedizione e per l’affetto che mai ci hai fatto mancare.

Giovanni Furgiuele Presidente L’agone nuovo