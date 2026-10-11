Barcolana 58, le Fiamme Gialle celebrano 40 anni di vela

Comunicato stampa

Nell’anno dei 40 anni della Sezione Vela Fiamme Gialle, il team della Guardia di Finanza conquista il sesto posto assoluto alla 58ª Coppa d’Autunno e il secondo nella categoria Maxi Yacht regata.

Trieste, 11 ottobre – Alle 10:30 di questa mattina, 1.858 imbarcazioni hanno preso il via della 58ª Coppa d’Autunno, la Barcolana, vinta da Arca SGR. La regata ha trasformato ancora una volta il Golfo di Trieste in uno straordinario campo di regata, richiamando equipaggi e imbarcazioni di ogni dimensione. Tra questi, il Maxi Fiamme Gialle-Nice, protagonista di una prova che ha visto il team gialloverde chiudere al sesto posto assoluto nella classifica generale e conquistare la seconda posizione nella categoria Maxi Yacht Regata. Un risultato ottenuto da un equipaggio consolidato, che riunisce esperienza nella vela d’altura e competenze maturate nelle classi olimpiche.

La regata si è svolta con il tipico borino triestino, con prevalente componente da est, e un’intensità del vento compresa tra i 10 e i 14 nodi progressivamente in calo. Dopo una partenza dalla zona centrale della linea, con le imbarcazioni più grandi che hanno guadagnato spazio sopravvento, Fiamme Gialle-Nice ha ingaggiato un serrato confronto con il VOR 65 Big Sky. Le due imbarcazioni sono rimaste vicine fino alla seconda boa e, nel terzo lato verso il Castello di Miramare, il calo del vento ha favorito il Maxi gialloverde, che è riuscito a portarsi davanti. Nell’ultimo tratto, il nuovo aumento dell’intensità ha invece consentito al VOR 65 di recuperare velocità, anche grazie alle caratteristiche della chiglia basculante, e di riprendere la posizione. Big Sky ha così preceduto il Maxi gialloverde, aggiudicandosi la vittoria nella categoria Maxi Yacht Regata, mentre Fiamme Gialle-Nice ha concluso al sesto posto assoluto, dopo aver superato nel corso della prova anche Woodpecker Cube Generali.

Al timone del Maxi gialloverde, Paolo Cian, affiancato dal team leader, il Cap. Francesco Nerone, il tattico Pierluigi Fornelli, lo stratega Francesco Marrai e il randista Filippo Baldassari. Cian, ha guidato un equipaggio di velisti di alto livello in una prova che ha richiesto tattica, capacità di conduzione e coordinamento nelle manovre.

«Considerate le condizioni di vento, abbiamo espresso al meglio il potenziale della barca. Tutto il team ha fatto un grande lavoro, sia nelle manovre sia nella conduzione. Col senno di poi, avremmo potuto effettuare una partenza leggermente più alta, anche se le barche più grandi ci sarebbero comunque sfilate da sopra», ha commentato Paolo Cian, timoniere di Fiamme Gialle-Nice.

La partecipazione alla Barcolana si inserisce nel progetto con cui la Guardia di Finanza consolida il proprio impegno nella vela d’altura, valorizzando le competenze maturate nella vela olimpica e offrendo agli atleti nuove occasioni di confronto agonistico. Un percorso che quest’anno si intreccia con una ricorrenza significativa: i 40 anni della Sezione Vela Fiamme Gialle, nata nel 1986 e da allora protagonista della vela italiana e internazionale.

Nell’ambito dei compiti svolti quale Polizia del mare, la Guardia di Finanza ha messo a disposizione della manifestazione gli assetti del R.O.A.N. di Trieste e il pattugliatore Monte Sperone. A bordo dell’unità hanno seguito la regata il Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale, Gen. C.A. Riccardo Rapanotti, il Comandante del C.O.A.N., Gen. D. Joselito Minuto, il Comandante del Centro Sportivo, Gen. B. Raffaele d’Angelo e il Comandante Regionale Friuli-Venezia Giulia, Gen. B. Bruno Salsano che, dopo le regate, hanno fatto visita allo stand Fiamme Gialle allestito per l’occasione e sono saliti a bordo di Fiamme Gialle Nice per salutare l’equipaggio con le autorità presenti, tra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Sandra Savino.

Il Comandante del Centro Sportivo, a fine regata, ha così commentato il risultato: “L’ottima prestazione di Fiamme Gialle – Nice alla Barcolana di oggi è il risultato dell’impegno di un team affiatato e determinato. Desidero esprimere a ciascun componente dell’equipaggio il mio più vivo apprezzamento per aver rappresentato al meglio i colori del nostro Gruppo Sportivo in una regata di straordinario prestigio. Al di là del risultato, resta l’orgoglio di aver condiviso un’esperienza che testimonia il valore del lavoro di squadra, elemento fondamentale di ogni successo sportivo”

L’equipaggio di Fiamme Gialle-Nice impegnato nella 58ª Barcolana era composto da Francesco Nerone, Paolo Emilio Cian, Pierluigi Fornelli, Antonio Marco Appella, Filippo Baldassari, Francesco Marrai, Marco Gallo, Alessandra Dubbini, Carolina Albano, Fabio Montefusco, Albino Battelli, Romano Battisti, Santino Giuseppe Brizzi, Manolo Modena, Francesco Izzo, Marco Malgara, Umberto Rossini, Vittorio Rosso, Albatros Turco, Mauro Carminato e Andrea Venezian. Presente anche lo shore team, a supporto delle attività logistiche e operative dell’equipaggio.