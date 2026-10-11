Presentazione del libro di Roberto Speranza “La nostra sicurezza. Contro la guerra e le diseguaglianze”

Comunicato stampa

Che cosa significa sentirsi davvero al sicuro?

È una domanda che riguarda la vita di tutte e tutti. Perché la sicurezza non è soltanto protezione dai reati: significa anche avere un lavoro dignitoso, poter contare sulla sanità pubblica, garantire un futuro alle nuove generazioni e non lasciare nessuno indietro.

Di questo parleremo lunedì 12 ottobre, alle ore 18:00, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, in occasione della presentazione del libro La nostra sicurezza. Contro la guerra e le diseguaglianze di Roberto Speranza.

Insieme a lui ci sarà il Sindaco Roberto Gualtieri. Sarà un momento per confrontarci sulle grandi questioni del nostro tempo, dalle guerre alle diseguaglianze, e ragionare su come ricostruire fiducia e dare risposte concrete ai bisogni delle persone.

A introdurre l’incontro sarò io, mentre a moderare sarà Emilia Patta, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Credo sia importante creare occasioni come questa, per discutere, ascoltare e condividere idee sul modello di società che vogliamo costruire.

Vi aspetto in Campidoglio. Partecipare e confrontarsi è il primo passo per costruire risposte collettive.

Giovanni Zannola