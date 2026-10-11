DATI CONCLUSIVI DELLA XV EDIZIONE DELLE  GIORNATE FAI D’AUTUNNO

Comunicato stampa

Evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi

Questi luoghi, visitati nel fine settimana da migliaia di persone, raccontano

la straordinaria ricchezza del patrimonio d’arte, storia e natura del nostro Paese

e l’interesse vivo e appassionato con cui i cittadini partecipano alla vita culturale della comunità.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 400.000 italiani hanno risposto con grande passione e curiosità all’invito del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a partecipare alla XV edizione delle “Giornate FAI d’Autunno” che, grazie a questo risultato, si conferma – insieme alle Giornate FAI di Primavera in programma ogni anno a marzo – il più importante evento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

In occasione dell’iniziativa, organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI presenti in tutte le regioni con il fondamentale contributo dei giovani volontari, hanno aperto le loro porte oltre 700 luoghi d’arte, storia e natura in 350 città – molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti – grazie alle visite a contributo libero che nel fine settimana hanno dato vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d’arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti anche 9.000 Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai loro docenti che hanno vissuto una preziosa esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione culturale.

Nonostante le condizioni meteorologiche instabili soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, l’evento ha registrato un grande successo di pubblico, con code ordinate in attesa di entrare in molti luoghi visitabili, che per due giorni sono diventati spazi di incontro, conoscenza e condivisione, rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità e la consapevolezza del valore del patrimonio comune. Grande interesse anche per le oltre 75 aperture a tema artigianato italiano e Made in Italy, che il FAI ha voluto valorizzare in questa edizione.

Il luogo più visitato è stato Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, secondo posto per Palazzo Dugnani a Milano, sempre a Milano terzo posto per CityWave, quarta posizione per Villa Giorgina a Roma, mentre chiude la classifica dei primi cinque Villa La Tesoriera a Torino. Le tre regioni che hanno registrato maggiore pubblico sono state Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.

Anche i Beni del FAI regolarmente aperti al pubblico hanno partecipato alla grande festa delle Giornate d’Autunno, accogliendo migliaia di visitatori: il Bene FAI più visto è stato Villa del Balbianello a Tremezzina (CO), secondo posto a parimerito per Villa Gregoriana a Tivoli (RM) e Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), terza posizione per Palazzo Moroni a Bergamo.

Si ringrazia la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, da anni al fianco del FAI in occasione degli eventi nazionali. Nel corso delle Giornate FAI d’Autunno 50 siti storici, artistici e culturali destinatari di finanziamenti europei, sono stati resi visitabili a testimonianza dell’impegno dell’Europa nella salvaguardia e sviluppo del patrimonio culturale italiano ed europeo. Le Giornate FAI d’Autunno 2026 si sono svolte in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il Patrocinio del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, da tempo al nostro fianco con i suoi volontari, e il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze armate che hanno concesso l’apertura di alcuni loro luoghi simbolo. Si ringrazia il Fondo Edifici di Culto per averci concesso l’apertura di alcune chiese di sua proprietà nell’ambito dell’accordo di collaborazione siglato con il Ministero dell’Interno. Un ringraziamento per il generoso sostegno alla buona riuscita della manifestazione all’Arma dei Carabinieri e alla Croce Rossa Italiana.

Si ringraziano Confindustria e Museimpresa per la collaborazione nell’individuazione e nel coinvolgimento di imprese e musei d’impresa che, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, hanno aperto eccezionalmente le proprie porte al pubblico, quali testimonianze significative del saper fare italiano.

Grazie a Regione Campania, Regione Lombardia e Fondazione CARICAL per il contributo concesso.

Le Giornate FAI d’Autunno 2026 sono state rese possibili grazie al fondamentale sostegno di importanti aziende illuminate:

Dolce&Gabbana, la casa di moda che fin dalla sua fondazione riconosce e promuove le eccellenze artigiane italiane e il patrimonio artistico e culturale del territorio, vicina al FAI in qualità di Partner. Una speciale collaborazione basata sui valori comuni di italianità, amore per il Fatto a mano, responsabilità etica, formazione delle giovani generazioni, creatività e bellezza.

Groupama Assicurazioni, tra i principali player del settore assicurativo in Italia, da sempre impegnata nella salvaguardia del nostro patrimonio e già Corporate Golden Donor del FAI, ha rinnovato il suo sostegno all’evento in qualità di Sponsor per il quarto anno consecutivo.

Nims, società del Gruppo Lavazza e specializzata nella vendita diretta dei sistemi Lavazza in Black e Lavazza Tablì con macchine da caffè in comodato d’uso gratuito, ha rinnovato il suo sostegno al FAI come Sponsor dell’evento. Una collaborazione che prosegue guidata dall’amore per la bellezza e la cultura italiana e dalla condivisione di valori quali la cura e l’attenzione per i luoghi, la presenza capillare sul territorio e il desiderio di offrire esperienze autentiche.

Seda packaging Group, fondato ad Arzano (Napoli) e leader internazionale nella produzione di packaging alimentare in carta, è stata al fianco della Fondazione per il secondo anno consecutivo. Una collaborazione che rappresenta la naturale espressione dei valori dell’azienda e del suo impegno verso le generazioni future, in piena sintonia con la missione del FAI.

Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, ha rinnovato il proprio sostegno al FAI, contribuendo a promuovere un turismo sostenibile e a favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano.

Si ringrazia Ferrero, storica amica del FAI, da sempre impegnata nello sviluppo delle comunità e al rispetto dell’ambiente, per il prezioso sostegno all’evento e per l’apertura straordinaria dello stabilimento di Alba, dove i visitatori hanno potuto vivere la Ferrero Experience.

CityLife, uno dei principali progetti di rigenerazione urbana in Europa, è tornato a sostenere il FAI in qualità di sponsor regionale, e ha aperto eccezionalmente al pubblico CityWave, il nuovo iconico edificio progettato dallo studio di architettura BIG – Bjarke Ingels Group, e già vincitore di numerosi premi come simbolo di innovazione architettonica e sostenibilità.

Grazie, inoltre, a Ferrarelle Società Benefit, Partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, che ha donato il proprio prodotto per l’iniziativa ed è stato presente tra i luoghi visitabili con il suo Parco Sorgenti di Riardo (CE), patrocinato FAI ed esempio virtuoso di gestione responsabile delle risorse custodite, nonché di valorizzazione del patrimonio agricolo-paesaggistico.

Le Giornate FAI d’Autunno chiudono la Settimana di sensibilizzazione Rai dedicata ai beni culturali in collaborazione con il FAI. Dal 5 all’ 11 ottobre, come ormai da oltre 10 anni, Rai ha confermato l’impegno del Servizio Pubblico multimediale alla promozione, cura e tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Rai è stata infatti in prima linea al fianco del FAI con tutti i canali radiofonici e televisivi e attraverso RaiPlay e RaiPlay Sound per creare un racconto corale che ha messo al centro la bellezza e la sostenibilità del nostro patrimonio. Rai è Main Media Partner del FAI e ha supportato in particolare le Giornate FAI d’Autunno 2026 anche attraverso la collaborazione di Rai per la Sostenibilità ESG.

Il FAI ringrazia la FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per la preziosa e duratura collaborazione, che rappresenta un passo importante volto a coniugare la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale con un modello di mobilità dolce, capace di valorizzare i territori e ridurre l’impatto ambientale.

Grazie di cuore per l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa a tutti i Delegati della Rete territoriale del FAI – 19 Direzioni Regionali, 135 Delegazioni, 113 Gruppi FAI, 94 Gruppi FAI Giovani e 18 Gruppi FAI Ponte tra culture – e a tutti i volontari attivi in Italia.

Un ringraziamento speciale agli oltre 9.000 Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti, vivendo un’esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione culturale.

Infine, un sentito grazie ai proprietari dei luoghi aperti e alle amministrazioni comunali che hanno aderito all’iniziativa, contribuendo a rendere possibile questo straordinario evento diffuso.

FAI – Ufficio Stampa, Radio, TV e Nuovi Media:

Responsabile Ufficio Stampa, Radio, TV e Nuovi Media Daniela Basso tel. 347.6384362; d.basso@fondoam

biente.it

Ufficio Stampa e Nuovi Media Elisabetta Cozzi tel. 349.5572117; e.cozzi@fondoambiente.it

Ufficio Radio e TV Levina Moguilewsky tel. 335.7776814; l.moguilewsky@fondoambiente.it