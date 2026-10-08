HomeEventi

REGIONE LAZIO, INNOVAZIONE: 55 MILIONI PER SOSTENERE LE IMPRESE DELLE FILIERE TECNOLOGICHE

0
98

Comunicato stampa

Roma, 8 ottobre 2026 – Domani venerdì 9 ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra a Roma, sarà presentato il nuovo Bando Filiere Tecnologiche della Regione Lazio.

La misura mette a disposizione 55 milioni di euro per sostenere progetti di innovazione promossi da grandi imprese e centri di ricerca, con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare le filiere tecnologiche strategiche del Lazio.

SALUTI ISTITUZIONALI

Filippo Tortoriello, vicepresidente della Camera di Commercio di Roma.

INTERVENGONO

Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio;

Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria;

Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Lazio;

Nathan Levialdi Ghiron, presidente del Comitato Regionale Universitario del Lazio.

INTRODUCE E COORDINA

Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

L’iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso i fondi del PR FESR Lazio 2021-2027.

Articolo precedente
“Lettere al Garante”: un ponte tra carcere e comunità
Articolo successivo
TORNA A ROMA “UN AMORE SU UN MILIONE”, L’EVENTO DI TO BE DUCA ETS IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TELETHON

Ultimi articoli

Società

CIE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “SABATO 10 OTTOBRE OPEN DAY SEDE ANAGRAFICA PRIMA PORTA”

Politica

Nuova legge elettorale: cosa cambia per i partiti?

Eventi

Zitte mai, l’arte che non tace: mostra d’arte e aperitivo solidale a Bracciano

Eventi

TORNA A ROMA “UN AMORE SU UN MILIONE”, L’EVENTO DI TO BE DUCA ETS IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TELETHON

Società

“Lettere al Garante”: un ponte tra carcere e comunità

Carica altri