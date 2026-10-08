REGIONE LAZIO, INNOVAZIONE: 55 MILIONI PER SOSTENERE LE IMPRESE DELLE FILIERE TECNOLOGICHE

Comunicato stampa
Roma, 8 ottobre 2026 – Domani venerdì 9 ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra a Roma, sarà presentato il nuovo Bando Filiere Tecnologiche della Regione Lazio.
La misura mette a disposizione 55 milioni di euro per sostenere progetti di innovazione promossi da grandi imprese e centri di ricerca, con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare le filiere tecnologiche strategiche del Lazio.
SALUTI ISTITUZIONALI
Filippo Tortoriello, vicepresidente della Camera di Commercio di Roma.
INTERVENGONO
Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio;
Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria;
Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Lazio;
Nathan Levialdi Ghiron, presidente del Comitato Regionale Universitario del Lazio.
INTRODUCE E COORDINA
Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.
L’iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso i fondi del PR FESR Lazio 2021-2027.