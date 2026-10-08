Disparità e violenza di genere: il progetto “Generations” di Insieme a Marianna Aps arriva al Liceo Farnesina

Comunicato stampa

Il progetto “Generations: educare alle relazioni” è arrivato tra i banchi del liceo statale Farnesina. A distanza di una settimana dall’evento inaugurale alla Csaq Farnesina si è svolto il primo incontro destinato alle studentesse e agli studenti della classe 5 A della succursale di via Gosio. Organizzata da Insieme a Marianna Aps – associazione da anni impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne e sui minori, l’iniziativa intende costruire un ponte intergenerazionale tra giovani, adulti e l’intera comunità territoriale del Municipio XV. Attraverso incontri formativi, laboratori narrativi, teatro-sociale e la produzione di un podcast studentesco, “Generations” punta ad affrontare il tema dell’educazione affettiva e del contrasto alla violenza di genere, valorizzando il confronto e la memoria tra generazioni diverse. Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. La sessione giuridica nel liceo romano, dal titolo “Dallo stereotipo alla disparità di genere e alla violenza”, si è aperta con la proiezione di un estratto del film “I nostri figli” di Andrea Porporati, liberamente ispirato al caso di femminicidio di Marianna Manduca, che ha segnato un fondamentale cambio di passo nell’attenzione giuridica e sociale alla violenza di genere. Le giuriste di Insieme a Marianna Aps (Licia D’Amico, Benedetta Manasseri e Nunzia Laino) si sono soffermate sulle diverse forme di violenza dai primi maltrattamenti al femminicidio. «Educare alle relazioni è il solo modo per superare stereotipi, disparità di genere e violenza e per riconoscere e confermare i diritti fondamentali che sono alla base della convivenza civile», sottolinea l’avvocata D’Amico, co-fondatrice dell’associazione. Le attività proseguiranno mercoledì 14 ottobre con due sessioni formative con le classi prime dell’istituto “G. Petrassi”. Al liceo Farnesina, invece, i lavori continueranno lunedì 19 ottobre con i laboratori preparatori alla registrazione del podcast. «Questo percorso è un’importante occasione per imparare a riconoscere ciò che spesso non vediamo e per trasformare la consapevolezza in responsabilità», afferma Barbara Pozzi, docente di Lettere dell’istituto. Nel frattempo, resta attivo lo Sportello di Ascolto online, curato dalla psicologa clinica Roberta Del Frate. Il servizio, accessibile tramite piattaforma sicura su prenotazione, offre uno spazio per affrontare le preoccupazione, ridurre la solitudine e migliorare il benessere emotivo tramite colloqui individuali quindicinali, garantendo anonimato e privacy.