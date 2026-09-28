REGIONE LAZIO: 15 MILIONI PER GIOVANI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI

Comunicato stampa
Roma, 28 settembre 2026 – Domani martedì 29 settembre, alle ore 11.00, presso la Biblioteca Altiero Spinelli della Regione Lazio (via R. Raimondi Garibaldi 7 – Edificio C), saranno presentate le nuove misure della Regione Lazio dedicate ai professionisti e imprenditori under 40, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro.
PARTECIPANO:
- Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio;
- Vittorio Sambucci, presidente della Commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio;
- Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova;
- i rappresentanti della Consulta dei Giovani Professionisti e Imprenditori della Regione Lazio.
L’iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso i fondi del PR FESR Lazio 2021-2027.