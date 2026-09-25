Notte Europea  dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2026

Ci siamo: la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici è arrivata! Il 25 settembre la ricerca esce dai laboratori, incontra il pubblico e accende le città con oltre 120 appuntamenti tra esperimenti, spettacoli, visite, giochi e attività per tutte le età.

A Frascati, Frascati Scienza inaugurerà ufficialmente la XXI edizione della manifestazione con l’“Inaugurazione della XXI edizione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici”. Nel corso della serata sarà possibile partecipare anche a “Finali possibili: la Terra che verrà” con Licia Troisi e scoprire “Il fascino dei giochi della mente” insieme a Giorgio Dendi. Si parlerà del valore e della storia dell’AI con Floriana Ferrara, IBM Corporate Responsibility Manager & Master Inventor e del ruolo del territorio di Roma nella grande filiera spaziale europea.

Frascati diventerà un laboratorio diffuso di esperimenti con tantissime location sparse in tutta la città.

Sempre a Frascati, lo European Brain Research Institute (EBRI) “Rita Levi-Montalcini” propone “Il Giardino del Cervello”. Eridania Italia accompagna il pubblico alla scoperta di “Zucchero & Co. – L’impronta della dolcezza”, mentre Dire Fare Cambiare e Giornalisti Nell’Erba presenteranno “L’arte di cambiare il mondo – Mostra interattiva” e “Donne che cambiano il mondo”.

L’Agenzia Spaziale Europea aprirà le porte del proprio centro con “ESA Open Day – Un’occasione per scoprire l’ESA da vicino”. ScienzImpresa guiderà invece il pubblico nell’osservazione del cielo con “Sky Explorers”.

Numerose le proposte dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata insieme: dal viaggio tra ricerca e salute di “Dentro il cervello: un viaggio nel futuro delle neuroscienze” alle attività “HERVCOV Corner”, “Epidemie, DNA ed evoluzione: come le infezioni ci hanno reso ciò che siamo” e “Ingegneria ambientale: scienza e tecnologia per un ambiente sano e sostenibile”.

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro presenta “Non me la bevo”, mentre Associazione Bioscienza Responsabile e OMNIUM trasformeranno il sistema immunitario in un’avventura con “Virtual Immunity Game – Entra nel tuo sistema immunitario!”.

Tra gli altri appuntamenti di Frascati: “Viaggio nel cuore di DTT”, organizzato da DTT S.c.ar.l; “IBM SkillsBuild: Do you know Bob?”, con IBM; “Batti l’AI!”, proposto da MindSharing.tech; e il “Laboratorio mobile della Polizia Scientifica”, con Polizia Scientifica.

Lo spazio e la tecnologia saranno protagonisti anche con “Rocket Science: la scienza del razzimodellismo”, a cura di Italian Rocketry Society, e con “Skylab Rocketry – Tra astronomia, robotica e razzimodellismo!”, proposto da Skylab Rocketry.

L’ambiente sarà al centro di “Missione Mare: esploratori dell’ambiente marino con ARPA Lazio” e “Con gli occhi dei satelliti: osservare la Terra per proteggere l’ambiente”, organizzati da ARPA Lazio. Acea Ato 2, enG.Eco coinvolgeranno invece il pubblico in “Oz Escape: segui la scienza, vinci la sfida!” e “Officine della natura”.

A Roma, l’INMI Spallanzani proporrà un ampio programma dedicato alla salute e alle malattie infettive. Tra i numerosi appuntamenti: “Antibiotici in scena: la commedia (seria) della resistenza”, “Vedere l’invisibile: scopriamo come si studiano i virus”, “Dentro la zona rossa: come si gestisce un paziente altamente contagioso” e “Il codice segreto della vita: scopri il DNA!”.

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta della ricerca con attività come “Missione mente! Piccoli e grandi esploratori dei pensieri e delle emozioni”, “Custodi del codice: viaggio nei segreti del DNA” e “Alla scoperta dello zebrafish: il piccolo pesce che aiuta la ricerca sulle malattie rare”.

Sempre a Roma, l’Università Campus Bio-Medico di Roma proporrà “Accendi la curiosità, illumina il futuro”, l’Università degli Studi Roma Tre presenterà “La Notte a Roma Tre” ed Explora – Il Museo dei Bambini di Roma coinvolgerà le famiglie con “Spazio alle scoperte”.

A Gorga, il Gruppo Astrofili Monti Lepini guiderà il pubblico “Alla ricerca del cielo perduto”. A Cascine del Riccio, Firenze, il CREA proporrà “CREA di notte: la ricerca oltre il crepuscolo”.

A Cassino, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Alumni-ALACLAM presenteranno, tra gli altri appuntamenti, la “Mostra Madri Costituenti”, “Non più macchine, ma compagni: l’ascesa dei robot intelligenti” e “Le attività di ricerca dell’AIDA Lab”. Gli stessi organizzatori proporranno a Frosinone “Il menu degli investimenti” e a Gaeta la “Terza edizione della Fiera Internazionale dell’Ergonomia dei Cammini”.

Il programma dettagliato per gli eventi dedicati a tutti è disponibile qui.

Per le scuole:

Anche il 25 settembre studentesse e studenti saranno protagonisti di laboratori, visite e incontri pensati per trasformare la curiosità in esperienza.

Ultimo giorno per le scuole a Frascati, lo European Brain Research Institute (EBRI) “Rita Levi-Montalcini” propond “Il Giardino del Cervello”. Acea Ato 2 e G.Eco coinvolgeranno le classi in “Oz Escape: segui la scienza, vinci la sfida!”, mentre Eridania Italia presenta “Zucchero & Co. – L’impronta della dolcezza”.

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro affronta il tema dei rischi legati al consumo di alcol con “Non me la bevo”. Il CREA presenta “Segui la guida, vinci la partita della sana alimentazione!”, mentre Istat accompagna le classi alla scoperta della professione con “Cosa fa lo statistico?”.

Il Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata presenterà “Costruire e sperimentare: idee che prendono forma!”. DTT S.c.ar.l guida invece studentesse e studenti attraverso “L’energia delle stelle per un futuro sostenibile – Alla scoperta del DTT”.

A Roma, l’Università Europea di Roma aprirà le porte del proprio centro con “Simulazione medica avanzata con AI: dalle attività di base alle manovre salvavita”.

A Palermo, la Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA accompagnerà le classi nella “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici: LUMSA Mare Forum”.

A Potenza, PariMpari Onlus renderà numeri e ragionamento più coinvolgenti con “Matematica allegra”.

A Cassino, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Alumni-ALACLAM proporranno “Geologia ambientale nel Lazio”, “La scienza non ha genere”, “Il mestiere dell’archeologo: da Indiana Jones ai CSI – Investigazioni scientifiche”, “Illuminiamo il futuro: la bobina di Tesla in azione!” e “P&MI – Esperimenti di psicologia e marketing immersivo”.

Il programma dettagliato per gli eventi dedicati alle scuole è disponibile qui.

Vi aspettiamo numerosi!