Bracciano: Due nuovi bagolari sono stati messi a dimora in via Garibaldi.

Dal profilo Facebook del comune di Bracciano
La ditta incaricata dal Comune ha provveduto alla messa a dimora dei nuovi alberi, restituendo così nuovo verde alla nostra comunità.
La piantumazione si è resa necessaria a seguito dell’abbattimento, effettuato la scorsa settimana, di alcuni alberi che una perizia agronomica aveva evidenziato come pericolosi.
Un intervento che coniuga sicurezza e tutela del patrimonio verde, sostituendo ciò che non era più sicuro con nuove piante che potranno crescere e accompagnare nel tempo la vita della nostra città.
Prendersi cura del territorio significa anche questo: garantire la sicurezza e, allo stesso tempo, investire nel verde e nel futuro della nostra comunità