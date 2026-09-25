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Bracciano: Due nuovi bagolari sono stati messi a dimora in via Garibaldi.

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Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

La ditta incaricata dal Comune ha provveduto alla messa a dimora dei nuovi alberi, restituendo così nuovo verde alla nostra comunità.
La piantumazione si è resa necessaria a seguito dell’abbattimento, effettuato la scorsa settimana, di alcuni alberi che una perizia agronomica aveva evidenziato come pericolosi.
Un intervento che coniuga sicurezza e tutela del patrimonio verde, sostituendo ciò che non era più sicuro con nuove piante che potranno crescere e accompagnare nel tempo la vita della nostra città.
Prendersi cura del territorio significa anche questo: garantire la sicurezza e, allo stesso tempo, investire nel verde e nel futuro della nostra comunità
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