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PD CIVITAVECCHIA: IL 10 OTTOBRE UNA SERATA DI TESSERAMENTO E CONDIVISIONE

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Comunicato stampa

Il Partito Democratico di Civitavecchia invita iscritte, iscritti, simpatizzanti e quanti vorranno partecipare a un momento conviviale in programma venerdì 10 ottobre, dalle 18:30 alle 20:30, presso l’Hotel San Giorgio.

Una serata semplice, fatta di incontri, saluti, interventi e condivisione, per ritrovarsi come comunità e continuare insieme il percorso politico del Partito. Durante l’iniziativa sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento 2026 per chi non abbia ancora avuto occasione di farlo.

«Un partito vive prima di tutto delle persone che si incontrano, discutono e scelgono di esserci. Vogliamo che questa sia semplicemente una serata per ritrovarci, aprirci e condividere un pezzo di strada insieme», dichiara il Segretario del PD Civitavecchia Patrizio Pacifico.

L’invito è aperto a tutti.

Partito Democratico Civitavecchia

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