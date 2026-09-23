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23 Settembre, 2026
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Nuovo Tpl a Cerveteri: proposti ad Astral più collegamenti con strutture sanitarie, scuole, stazioni e Necropoli della Banditaccia

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Gubetti firma

Comunicato stampa

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, in vista del cambio di gestione del servizio, trasmette nuove osservazioni ad Astral: “Linee guida inviate basate sulle reali esigenze dei cittadini, frutto di un lungo dialogo tra istituzioni, comitati e pendolari”

“Un servizio di trasporto pubblico pensato per rispondere in maniera concreta alle esigenze dei territori, delle Frazioni, pendolari e studenti. Dopo l’invio delle prime osservazioni avvenuto nell’aprile scorso, frutto di un tavolo congiunto tra Sindaci, Astral e Regione Lazio nella figura dell’Assessore ai Trasporti Ghera, abbiamo continuato a lavorare sulle nuove linee del trasporto pubblico locale, prossimo al passaggio di gestione proprio ad Astral. Abbiamo pertanto inviato un ulteriore documento, derivante da tutte le segnalazioni ed esigenze manifestate nel tempo da cittadini, pendolari e comitati di zona. Abbiamo richiesto, grazie anche al lavoro di affiancamento svolto dal Delegato Alan Donati, maggiori transiti con la Casa della Comunità di Via Aurelia, perfezionamento delle coincidenze orarie con le stazioni ferroviarie e un’attenzione particolare ai collegamenti con la Necropoli Etrusca della Banditaccia. Proposte che auspichiamo saranno inserite all’interno delle nuove linee e del nuovo servizio”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“In questa fase di transizione, anche per l’avvio dell’anno scolastico, comprendo bene le difficoltà e i disagi che vivono studenti e pendolari – aggiunge la Sindaca Gubetti – stiamo seguendo con massima attenzione e vicinanza l’evolversi di questa fase delicata che ci vede tutti coinvolti. Il servizio attuale è in proroga da oltre un anno e le criticità sono ormai evidenti. In queste ore sono in contatto diretto e costante con Astral e con la Regione Lazio: mi è stato confermato l’impegno massimo per far partire quanto prima il nuovo servizio. Come amministrazione continueremo a fare la nostra parte, stando al fianco dei cittadini e monitorando ogni passaggio affinché questa transizione si concluda nel più breve tempo possibile”.

“La trasmissione ad Astral del progetto per il nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale rappresenta il frutto di un lungo lavoro di dialogo e confronto con tutti i soggetti interessati – ha dichiarato Alan Donati, Delegato al Trasporto Pubblico Locale del Comune di Cerveteri – la Sindaca Elena Gubetti, che mi ha dato fiducia su questa tematica davvero molto sentita da tutti, si era prefissata un obiettivo: quello di portare sul tavolo di chi gestirà il futuro dei trasporti locali tutte le esigenze della collettività, garantendo un’attenzione forte e puntuale sui servizi di primaria utilità, come le strutture sanitarie, le scuole, i collegamenti con le stazioni”.

“Con la Sindaca Gubetti abbiamo lavorato a delle proposte che potessero essere di concreta e fattibile attuazione da parte di Astral – conclude il Delegato Alan Donati – ci tengo dunque a ringraziare tutti coloro che in questi mesi si sono messi a disposizione, partendo proprio dalla Sindaca Gubetti, che mi ha dato fiducia, passando per tutti i rappresentanti dell’Amministrazione, del Consiglio comunale, Comitati e Associazioni. Io come Delegato, con il Sindaco in primis, presteremo attenzione e continueremo a monitorare l’evolversi del passaggio alla nuova gestione”.

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