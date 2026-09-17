MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “DOMENICA 27 A BORGHETTO SAN CARLO SECONDA EDIZIONE GIORNATA DELLA SALUTE DONNA E BAMBINO”

Comunicato stampa

“Si svolgerà a Borghetto San Carlo a La Giustiniana la seconda edizione dell’evento municipale “Love Sharing: Giornata della Salute della Donna e del Bambino” con consulenze gratuite sulla salute, approfondimenti tematici, sessioni corpo, laboratori e attività per bambini, raccolta materiale per le case famiglia del territorio, il tutto accompagnato da food & drink.

Domenica 27 settembre, dalle 15.00 alle 19.00, ai Casali di Via Cassia 1420, il Municipio XV in collaborazione con AIDA, Associazione Interventi Disturbi Alimentari, che ringraziamo sentitamente per l’attenzione e la cura della programmazione sui temi della salute, invita la cittadinanza a partecipare alla giornata gratuita dedicata alla salute delle donne e dei bambini.

Tanti gli appuntamenti per un’iniziativa che vede il coinvolgimento di diverse realtà del territorio, capitoline e nazionali, che tratteranno i diversi temi della salute affrontati nella giornata di sabato, per cui ringraziamo per la collaborazione A.L.I.C.E odv, Salute Donna Onlus, Cassia Phisio Centre s.r.l, Apurimac ets, Terraperta, Alpes Italia, People take Care aps, CulturEco aps, Kaleidofox e A.S.D. Defence Tactical System. L’organizzazione dell’evento vede poi l’importante coinvolgimento dei volontari dell’Ass. Naz. Carabinieri sezione Roma Prima Porta e di Croce Rossa Italiana – Comitato 15.

Con le consulenze gratuite prenotabili sul sito https://www.aidaroma.it/, gli incontri con gli specialisti in nutrizione (gravidanza, allattamento, menopausa), pavimento pelvico, disturbi alimentari; gli approfondimenti sulla fertilità, endometriosi e procreazione assistita; la presentazione del libro “La salute dove non c’è”; le sessioni corpo con dimostrazioni di manovre di disostruzioni pediatriche, di difesa personale e di allattamento in cerchio; il laboratorio sensoriale sul cibo e le attività ludico ricreative per bambini, la giornata sarà anche un’occasione per raccogliere del materiale per le due Case famiglie Comunità Donna Don Orione (pannolini, latte in polvere, omogeneizzati e materiale scolastico).

La realizzazione di questo evento di sensibilizzazione e conoscenza è frutto di un lungo lavoro che in questi cinque anni abbiamo portato avanti con la Commissione Pari Opportunità, per la quale ringraziamo la sua Presidente Stefania de Angelis e tutti i membri che hanno dato il proprio contributo”.

Tutto il programma della giornata è consultabile alla pagina: https://www.aidaroma.it/love-sharing-2026/

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.