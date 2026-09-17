LA REGIONE LAZIO PRESENTA L’AVVISO “BUSINESS OPPORTUNITIES”

Comunicato stampa
Roma, 17 settembre 2026 – Domani, venerdì 18 settembre, alle ore 11.30, si svolgerà a Roma, presso la Sala Tevere della Regione Lazio (viale Cristoforo Colombo 212), la presentazione di “Business Opportunities, le aziende del Lazio verso gli investimenti internazionali”, l’Avviso regionale del programma Invest in Lazio dedicato ai progetti di sviluppo delle PMI high-tech del territorio.
L’Avviso Pubblico punta a selezionare un massimo di 30 Pmi regionali, con proposte tecnologiche di eccellenza nei settori della Smart Specialization Strategy, da proporre ad investitori finanziari e industriali, nazionali e internazionali, per interventi nel capitale o per il finanziamento di progetti specifici.
L’azione di promozione, inserita nella strategia Invest in Lazio sarà realizzata attraverso la creazione di un’apposita piattaforma, la realizzazione di road show e incontri b2b.
L’iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso i fondi del PR FESR Lazio 2021-2027.
PARTECIPANO
- Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio;
- Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria;
- Raffaele Trequattrini, presidente del Consorzio Industriale del Lazio;
- Laura Tassinari, direttore operativo Internazionalizzazione e Cluster di Lazio Innova.