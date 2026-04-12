Energia Condivisa: Presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile

Dalla pagina Facebook del Comune

• costruire una comunità più sostenibile e solidale

• i vantaggi economici, ambientali e sociali per i membri aderenti

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto, aperta a cittadini, imprese e associazioni del territorio.

Interverranno amministratori locali e promotori del progetto, che illustreranno le opportunità offerte dalla CER Braccianese e risponderanno alle domande dei partecipanti.

La CER è un’associazione locale finalizzata alla produzione e alla condivisione di energia rinnovabile, con benefici concreti per la comunità e per l’ambiente.