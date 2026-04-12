Energia Condivisa: Presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile

Dalla pagina Facebook del Comune
L’Amministrazione Comunale di Bracciano invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà il 𝟏𝟖 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎, presso l’Aula Consiliare in Piazza IV Novembre, dedicato alla presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Braccianese.
Un progetto concreto che nasce con l’obiettivo di:
• ridurre i costi dell’energia
• promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
• costruire una comunità più sostenibile e solidale
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto, aperta a cittadini, imprese e associazioni del territorio.
Durante l’incontro verranno approfonditi:
• il funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile
• le modalità di partecipazione
• i vantaggi economici, ambientali e sociali per i membri aderenti
Interverranno amministratori locali e promotori del progetto, che illustreranno le opportunità offerte dalla CER Braccianese e risponderanno alle domande dei partecipanti.
La CER è un’associazione locale finalizzata alla produzione e alla condivisione di energia rinnovabile, con benefici concreti per la comunità e per l’ambiente.
Vi aspettiamo!