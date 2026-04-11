12 Aprile, 2026
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Anguillara Sabazia A proposito dell’ospedale di comunità

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Riceviamo e pubblichiamo

Tanto per essere chiari…

Vogliamo tranquillizzare qualche ex amministratore comunale, sappiamo benissimo come dovrà funzionare l’ospedale di comunità.

Lo abbiamo fortemente voluto e finanziato grazie alla Giunta Zingaretti, a cui va anche il merito della realizzazione su un’Area Pubblica!

Quello che nessuno sa è chi farà funzionare concretamente questa struttura sanitaria.

Ad oggi né la Regione Lazio né la Asl hanno chiarito quali e quanti infermieri e medici dovranno far funzionare questo Ospedale.

In assenza di una programmazione il rischio di fare una cattedrale nel deserto è assolutamente concreto.

Tutto ciò avviene, ed è un’aggravante, nel silenzio assoluto del Sindaco, che dovrebbe essere in prima fila nel rappresentare le preoccupazioni della nostra comunità su questo tema.

Simone Minnucci

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