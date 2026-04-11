Domenica 19 aprile a Canale Monterano una mattinata dedicata alla prevenzione del diabete

Comunicato stampa

Domenica 19 aprile il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Canale Monterano, organizza una mattinata dedicata alla prevenzione del diabete.

Dalle ore 9:30 alle 12:30 personale qualificato sarà presente presso la sala Marcello Natili (piazza Tubingen) per effettuare il controllo e la misurazione della glicemia e per fornire informazioni su questa tipologia di malattia che spesso si manifesta con sintomi non immediatamente evidenti.

In Italia il diabete (dati ISTAT 2023) colpisce il 6,2% della popolazione ovvero circa 4 milioni di persone con numeri di anno in anno in lento ma costante aumento. Preoccupante è inoltre la crescita della diffusione del diabete infantile: circa ventimila bambini in Italia sono affetti da diabete di tipo 1, dati preoccupanti che rendono di vitale importanza agire in maniera preventiva.

Si specifica che lo screening di domenica 19 aprile sarà gratuito e che sul posto sarà presente un’ambulanza per assistenza in caso di necessità.