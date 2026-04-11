12 Aprile, 2026
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Bracciano celebra la primavera: il 3 maggio torna la festa che unisce natura, tradizioni e territorio

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festa della primavera

Riceviamo e pubblichiamo

Bracciano si prepara ad accogliere la primavera con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Domenica 3 maggio 2026 il centro storico farà da cornice alla XIV edizione della Festa della Primavera, un evento che nel tempo ha saputo crescere e consolidarsi, diventando un punto di riferimento per la comunità e per i visitatori.
Promossa dall’Associazione Commercianti di Bracciano, la manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio e il commercio locale, proponendo una giornata all’insegna della convivialità, della natura e delle tradizioni. Un format che negli anni ha dimostrato di funzionare, attirando un pubblico sempre più ampio e variegato.
Per l’intera giornata, vie e piazze si trasformeranno in un percorso animato e diffuso. Protagoniste saranno le esposizioni florovivaistiche, affiancate da un mercatino artigianale e di prodotti tipici del territorio, mentre le macchine agricole in mostra offriranno un richiamo diretto al mondo rurale e alle radici agricole della zona.
Ampio spazio anche all’enogastronomia, con degustazioni e menù a tema “Primavera” proposti dai ristoranti del centro, pensati per esaltare i sapori stagionali e le eccellenze locali. A fare da colonna sonora, musica diffusa e momenti di spettacolo lungo tutto il percorso urbano.
Non mancheranno le attività dedicate alle famiglie, con laboratori e iniziative educative, tra cui un orto didattico per avvicinare i più piccoli al mondo del verde. Presente anche lo “Spazio Fido”, dedicato alla sensibilizzazione sul benessere animale.
La Festa della Primavera si conferma così come un’occasione autentica per vivere il territorio, tra tradizione e partecipazione, restituendo al centro di Bracciano un ruolo centrale nella vita della comunità.
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