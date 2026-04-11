Presentazione in Biblioteca “Soggetti che si lasciano” – Sabato 18 aprile

Riceviamo e pubblichiamo
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia, la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” e la Proloco di Anguillara Sabazia sono liete di invitarVi alla presentazione del libro di Giuseppe D’Amore, “Soggetti che si lasciano. Come separarsi, restando tutti vivi”.
Rifletteremo insieme sulla prevenzione primaria dei femminicidi e sui meccanismi della separazione, guidati dall’autore, psicologo e psicanalista.
Saranno presenti per i saluti istituzionali il Sindaco di Anguillara Sabazia, Avv. Angelo Pizzigallo, ed il Vicesindaco Paola Fiorucci.
Sabato 18 aprile 2026
Ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”