12 Aprile, 2026
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Presentazione in Biblioteca “Soggetti che si lasciano” – Sabato 18 aprile

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soggetti che si lasciano
Riceviamo e pubblichiamo
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia, la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” e la Proloco di Anguillara Sabazia sono liete di invitarVi alla presentazione del libro di Giuseppe D’Amore“Soggetti che si lasciano. Come separarsi, restando tutti vivi”.
Rifletteremo insieme sulla prevenzione primaria dei femminicidi e sui meccanismi della separazione, guidati dall’autore, psicologo e psicanalista.
Saranno presenti per i saluti istituzionali il Sindaco di Anguillara Sabazia, Avv. Angelo Pizzigallo, ed il Vicesindaco Paola Fiorucci.
Sabato 18 aprile 2026
Ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
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