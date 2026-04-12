Politiche di genere e enti locali per il contrasto alle discriminazioni

In una sala gremita sia all’interno che all’esterno, si è svolto ieri 11 aprile 2026 presso il Risto-BAR Incontro di Anguillara, l’evento sul tema delle politiche di genere nel contrasto alle discriminazioni declinato nella politica locale, promosso e realizzato dalle donne della coalizione che supporta Alberto Civica come candidato Sindaco.

Leda Catarci, attuale consigliera di opposizione ha presieduto l’incontro introducendolo sotto i migliori auspici per il candidato del cetrosinistra, dato il significativo apporto delle donne e dei giovani alla vittoria del NO nel recente referendum costituzionale. Le donne sono una risorsa che deve essere valorizzata perché’ costituiscono una forza portante della società. I relatori intervenuti lo hanno sottolineato in vario modo.

Marilena Grassadonia (segretaria nazionale SI), con un contributo vocale perché’ impegnata in una manifestazione contro l’odioso attacco a Gender X, ha testimoniato quanta strada ancora occorre fare per evitare che ci sia qualcuno che pretenda di decidere per qualcun altro, spesso in maniera intollerante e violenta. Eleonora Mattia (Consigliera regionale PD), ha preso la parola ricordando Federica Torzullo e sottolineando l’importanza dell’immediata e profonda risposta della comunità cittadina, promossa dalle donne di Anguillara.

Ha efficacemente rilevato quanto siano pervicaci i segni di una cultura millenaria di stampo patriarcale che pervade la nostra società con chiare evidenze nella politica nazionale e regionale e che il PD sta combattendo con politiche che partono dalla promozione dell’autonomia economica delle donne, al supporto agli orfani di femminicidio o al premio Lopez-Colasanti.

Alessandra Zeppieri (consigliera regionale AVS), ha ricordato come il DDL Bongiorno abbia spostato sul dissenso, il segno del contrasto alla violenza sulle donne, in una società dove ancora tanta violenza non riesce neanche ad emergere in maniera esplicita e ci ha ricordato come la legge sulla natalita’ della Regione Lazio, propone un modello di famiglia univoco e anacronistico, oltre a contribuire in maniera irrisoria a livello territoriale.

Giulia Sala, (Presidente del Consiglio Comunale di Bracciano), ci ha inondato di una serie di azioni positive messe in campo dalla sua amministrazione in contrasto alla violenza di genere e a supporto delle donne e delle categorie più fragili a livello sociale. Ci ha testimoniato che si può fare e che, anche se con fatica e sforzo, i risultati arrivano e la soddisfazione è enorme.

Anche Anguillara può intraprendere questa strada e Alberto Civica che ha chiuso l’evento, ha pienamente raccolto questa sfida. Le leggi ci sono tutte, occorre agire e schierarsi politicamente vuol dire schierarsi dalla parte giusta, aprirsi al dialogo, al confronto e dare ad Anguillara delle opportunità concrete di crescita e di rinnovamento. Un rinnovamento in cui le donne siano protagoniste e in cui ciascuno abbia diritto di avere voce.

Monica Sala

Cda L’agone nuovo