“Povertà: antichi e nuovi scenari” – A Civitavecchia un seminario per comprendere e affrontare le nuove fragilità sociali

Riceviamo e pubblichiamo

Sarà dedicato all’analisi delle trasformazioni del fenomeno della povertà e alle possibili risposte del territorio il seminario “Povertà: antichi e nuovi scenari”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Civitavecchia, insieme alla Caritas Diocesana di Civitavecchia – Tarquinia.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile 2026 alle ore 17:00, presso la Sala della Biblioteca Comunale in Piazza Calamatta, e si propone come un momento di confronto aperto tra istituzioni, operatori e cittadini su un tema sempre più centrale nel contesto contemporaneo.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del Vescovo S.E. Mons. Gianrico Ruzza e del Sindaco Marco Piendibene, che sottolinea: ”Affrontare il tema della povertà oggi significa leggere con attenzione i cambiamenti della nostra società, nonché rafforzare la capacità delle istituzioni di rispondere in modo concreto e coordinato. Questo seminario rappresenta un’occasione essenziale per costruire una visione condivisa e per mettere al centro le persone e i loro bisogni”.

Nel corso del pomeriggio interverranno il Direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia, la Direttrice della Caritas di Civitavecchia, Stefania Milioni, il Responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Civitavecchia, Massimo Magnano, il Presidente della Croce Rossa Italiana del Comitato di Civitavecchia, Roberto Petteruti ed Alberto Colaiacomo, membro dell’Osservatorio Povertà Caritas del Lazio.

A portare il punto di vista dell’amministrazione comunale sarà anche l’Assessora alle Politiche Sociali, Antonella Maucioni, che evidenzia: ”Le nuove povertà richiedono risposte integrate e una forte collaborazione tra enti pubblici e realtà del terzo settore. Come amministrazione siamo impegnati a sostenere percorsi che mettano in rete competenze e risorse, per garantire interventi sempre più efficaci e vicini alle persone”.

Il seminario sarà moderato da Domenico Barbera, Direttore della Pastorale Sociale della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, e si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e di costruzione di una rete territoriale capace di affrontare le sfide sociali con strumenti innovativi ed inclusivi.

L’iniziativa, inoltre, è realizzata in collaborazione con il Comitato locale della Croce Rossa Italiana e con la Comunità di Sant’Egidio.

L’ingresso sarà libero.