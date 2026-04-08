9 Aprile, 2026
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AL VIA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA V EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT

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festa dello sport a Canale

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

L’Amministrazione Comunale, nello spirito di collaborazione e partecipazione civica, con deliberazione di Giunta ha dato formale atto di indirizzo per raccogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione della quinta edizione della Festa dello sport da svolgersi sabato 23 maggio 2026.

Le domande dovranno essere redatte su apposito modello e trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.canalemonterano.rm.it oppure consegnate, debitamente compilate, all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 4 maggio 2026.
Per maggiori informazioni:
https://www.comune.canalemonterano.rm.it/…/novita_296.html

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