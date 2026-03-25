Masterclass di approfondimento dell’interpretazione del repertorio operistico italiano al Consorzio Lago di Bracciano il 27, 28 e 29 marzo 

Comunicato stampa

Docenti Amarilli Nizza e Massimiliano Tisano. Domenica 29 marzo alle 17 concerto lirico di chiusura ad ingresso libero. Corso di approfondimento da non mancare

Nuova importante collaborazione tra la Claudia Biadi Music Academy ed il Consorzio Lago di Bracciano che, dopo l’organizzazione del karaopera di questa estate in navigazione in notturna sul lago di Bracciano, promuovono ora negli spazi della sede anni trenta dell’ente una Masterclass di approfondimento dell’interpretazione del repertorio operistico italiano.

Sarà una full immersion di tre giorni – il 27, 28 e 29 marzo 2026 – con concerto finale sul tema “Tecnica vocale, interpretazione e perfezionamento del repertorio operistico italiano”.

Si tratta di un corso di specializzazione intensivo – reso possibile anche da un contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale, tenuto dal soprano Amarilli Nizza e il pianista Massimiliano Tisano, per cantanti lirici avanzati, focalizzato su tecnica vocale, interpretazione e perfezionamento del repertorio operistico italiano.

Amarilli Nizza si è esibita sui palcoscenici di tutto il mondo – dall’Arena di Verona al Teatro Colon di Buenos Aires, dal Teatro San Carlo di Napoli al Covent Garden di Londra, dallo Staatsoper di Vienna al National Theatre di Tokyo, etc. – e che per decenni è stata interprete di riferimento del repertorio verdiano e pucciniano. Massimiliano Tisano è pianista, direttore d’orchestra, compositore, docente al conservatorio Ottorino Respighi di Latina e direttore artistico del Chigi Festival di Formello.

La masterclass culminerà domenica 29 marzo alle 17 con un concerto lirico ad ingresso libero.

“La Claudia Biadi Music Academy – commenta Amarilli Nizza, presidente dell’associazione volta alla diffusione della musica e al sostegno di giovani talenti – è onorata di poter usufruire, grazie alla sensibilità del presidente Francesco Pizzorno, dei bellissimi spazi del Consorzio affacciati sul lago. I corsisti affineranno le loro capacità vocali in uno scenario ambientale unico. Una collaborazione importante che ci auguriamo porti presto a nuovi traguardi”.