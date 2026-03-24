Dalla scuola al futuro: gli studenti del “Di Vittorio” protagonisti dell’orientamento con CampusHub e FareTurismo

Comunicato stampa

A pieno ritmo all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” le attività di orientamento in uscita per gli allievi del Triennio. Lunedì 16 marzo si è svolto in streaming l’incontro con CampusHub-Salone dello Studente.

Attivo da oltre 35 anni nella filiera della formazione e dell’orientamento, CampusHub si pone da sempre l’obiettivo di supportare gli allievi nel loro percorso scolastico e nelle scelte future. “Miriamo a valorizzare le attitudini e il potenziale individuale degli studenti, – hanno sottolineato i Docenti Tutor per l’Orientamento del “Di Vittorio” – aiutandoli a conoscere il mondo variegato e complesso che li attende dopo il conseguimento del diploma”.

Particolarmente utile a questo scopo il percorso “Sentieri delle Professioni”, ciclo di incontri di orientamento, promosso da CampuHub, condotti da esperti e professionisti, con incontri tematici online basati su testimonianze dirette, ma anche su strumenti di gaming e interazione pensati per rendere l’apprendimento più coinvolgente.

“Si tratta di un’importantissima occasione per conoscere da vicino il mondo delle professioni, – hanno aggiunto i Docenti Tutor – per comprendere le competenze richieste e orientarsi verso le scelte formative più coerenti con i propri interessi e talenti”. Tema della giornata di orientamento del 16 marzo è stato “Comunicazione e Marketing”, con gli interventi di Viviana Ramazzotti (Head of marketing British Council), Rebecca Farinelli (Marketing Communication Specialist), Pietro Guagliardo (Comunicazione Istituzionale GRIDSPERTISE), Gregorio Poggetti (Graphic Designer, Art Director e Docente), Alessandro Feri (Assistant Professor of Marketing della John Cabot University).

Martedì 17 marzo, invece, gli studenti dell’Alberghiero hanno raggiunto l’Università Europea di Roma dove si è svolta “FareTurismo, la “tre giorni” nazionale fondata da Ugo Picarelli e dedicata da oltre vent’anni all’orientamento, alla formazione e al lavoro nel settore turistico, aperta a studenti, diplomati, laureati, docenti e imprenditori. Colloqui, seminari di aggiornamento, convegni, incontri formali e informali: un’occasione imperdibile per tutti gli operatori e gli appassionati del mondo dell’accoglienza turistica.

Anche quest’anno di particolare interesse per gli allievi dell’Alberghiero è stata la presentazione dell’offerta formativa post-diploma e delle figure professionali emergenti. Senza dimenticare le possibilità di entrare da subito nel mondo del lavoro, attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende turistiche. In un’epoca di grandi cambiamenti e in un vero e proprio “cambiamento d’epoca”, ha sottolineato il Rettore dell’Università Europea di Roma Padre Pedro Barrajón, nell’aprire i lavori, il turismo rappresenta un motore di sviluppo economico ma anche e soprattutto un luogo di comprensione dell’umano e uno straordinario strumento di diplomazia dei popoli.

“FareTurismo rappresenta dal 2004 un appuntamento imperdibile che riesce ad offrire ai nostri studenti una panoramica completa sul loro settore di studio. Siamo sempre stati presenti, – hanno affermato i Docenti Tutor del “Di Vittorio” – perché si svolgono anche dibattiti su argomenti di grande rilevanza per il futuro professionale dei nostri allievi, come l’innovazione e i cambiamenti del sistema di istruzione e formazione negli Istituti Alberghieri, i più recenti scenari della formazione professionale, le nuove figure e competenze richieste nel mondo del lavoro.

Di particolare interesse è stato ad esempio il workshop di CarraroLab dedicato oggi al tema “realtà virtuale e Intelligenza Artificiale per le professioni del futuro”. Un’occasione da non perdere per studenti che si preparano ad entrare, da protagonisti, in questo settore”.