Nidi Comunali ”Il Giardino di Ginevra” e ”Le Briccole” – Anno Educativo 2026/2027. Domanda di conferma iscrizione (solo per minori già iscritti all’a.e. 2025/2026)

Comunicato stampa

Il Comune informa che, dalle ore 8:00 del 23/03/2026 fino alle ore 23:00 del 31/03/2026, saranno aperti i termini per la presentazione dell’istanza di conferma iscrizione ai nidi comunali “Le Briccole” ed “Il Giardino di Ginevra” per l’a.e. 2026/2027.

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_034 Di seguito il link per la compilazione della domanda:

Si comunica inoltre che:

ai fini dell’individuazione della fascia di reddito e della relativa retta, sarà indispensabile indicare il numero di protocollo dell’attestazione ISEE, in corso di validità, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13 e ss.mm.ii) ovvero, della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), qualora il richiedente non risulti in possesso dell’attestazione ISEE;

sono previsti esoneri o agevolazioni nella retta nei seguenti casi: nel caso in cui il bambino/a sia in possesso di L. 104/92, art. 3 comma 3 per disabilità grave, con il relativo certificato allegato è previsto l’esonero dal pagamento della retta mensile; per il minore appartenente a famiglie con almeno 3 figli minori nello stesso nucleo familiare è prevista una riduzione del 20% della retta corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza; in caso di figli successivi al primo, iscritti al nido per lo stesso anno educativo, è prevista una riduzione del 20% della retta corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.



Si comunica che non saranno considerate valide le istanze di conferma iscrizione pervenute con modalità diverse da quella online.

In caso di necessità, è possibile contattare i seguenti numeri: 0766 590565 – 0766 590561 – 0766 590557 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13:30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30.