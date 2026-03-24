Abbiamo vinto! Ora avanti insieme

Dalla pagina del PD

Una larga maggioranza del Paese ha fermato una riforma sbagliata. Una vittoria ancora più significativa perché, solo pochi mesi fa, ci davano per spacciati.

Questa vittoria è vostra.

È della nostra comunità democratica, che ha partecipato, discusso, convinto altre persone, organizzato incontri e iniziative. È di chi non si è arreso e ha creduto che fosse possibile cambiare il corso delle cose.

Grazie. Davvero.

Un segnale forte arriva anche dalle nuove generazioni: i giovani hanno scelto in modo netto, dimostrando che c’è una voglia profonda di partecipazione e futuro.

Ora dobbiamo restare mobilitati per costruire un’alternativa, più giusta e più forte. I prossimi appuntamenti saranno decisivi e abbiamo bisogno ancora di tutte e tutti voi.

👉 Aiutaci ad ampliare la nostra comunità, porta altre persone con te! Sembra un’azione poco significativa, ma è importantissima per noi.

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Possiamo continuare a fare la differenza. Avanti, insieme.

Partito Democratico