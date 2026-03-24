24 Marzo, 2026
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Abbiamo vinto! Ora avanti insieme

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Dalla pagina del PD

Una larga maggioranza del Paese ha fermato una riforma sbagliata. Una vittoria ancora più significativa perché, solo pochi mesi fa, ci davano per spacciati.

 

Questa vittoria è vostra.
È della nostra comunità democratica, che ha partecipato, discusso, convinto altre persone, organizzato incontri e iniziative. È di chi non si è arreso e ha creduto che fosse possibile cambiare il corso delle cose.

Grazie. Davvero.

Un segnale forte arriva anche dalle nuove generazioni: i giovani hanno scelto in modo netto, dimostrando che c’è una voglia profonda di partecipazione e futuro.

Ora dobbiamo restare mobilitati per costruire un’alternativa, più giusta e più forte. I prossimi appuntamenti saranno decisivi e abbiamo bisogno ancora di tutte e tutti voi.

👉 Aiutaci ad ampliare la nostra comunità, porta altre persone con te! Sembra un’azione poco significativa, ma è importantissima per noi.

INVITA 5 PERSONE A PARTECIPARE
E ISCRIVERSI ALLA NOSTRA MAILING LIST

Possiamo continuare a fare la differenza. Avanti, insieme.

Partito Democratico

 

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