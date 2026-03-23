Il sindaco di Bracciano sull’esito del Referendum

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

“L’esito del voto ha visto prevalere nettamente il No, sia nella nostra città sia nel Lazio e in tutta Italia”

A Bracciano il risultato è chiaro: No 53,31% – Sì 46,69%, un dato che conferma l’importanza della partecipazione e della consapevolezza dei cittadini, con il 64,11% di votanti. Si tratta di un esito significativo, che si inserisce in un quadro più ampio di forte affermazione del No a livello regionale e nazionale.

Un ringraziamento al Comitato per il NO costituitosi a Bracciano e a tutte le forze che hanno aderito, alle persone che si sono spese e che hanno promosso iniziative e incontri sul territorio.

Questo risultato rappresenta una presa di posizione in difesa della Costituzione italiana e dei suoi principi fondamentali. Al tempo stesso, è particolarmente positivo registrare una partecipazione alta al voto: quando la società civile si mobilita e prende parte attivamente alla vita democratica, è sempre una buona notizia per Bracciano e per il nostro Paese.

Un enorme grazie all’ufficio elettorale, a tutti i dipendenti comunali, ai presidenti di seggio, ai segretari, agli scrutatori, a tutti i rappresentanti di lista, alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine che hanno lavorato con impegno e professionalità in questi giorni per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.