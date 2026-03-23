24 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Il sindaco di Bracciano sull’esito del Referendum

0
125

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

“L’esito del voto ha visto prevalere nettamente il No, sia nella nostra città sia nel Lazio e in tutta Italia”
A Bracciano il risultato è chiaro: No 53,31% – Sì 46,69%, un dato che conferma l’importanza della partecipazione e della consapevolezza dei cittadini, con il 64,11% di votanti. Si tratta di un esito significativo, che si inserisce in un quadro più ampio di forte affermazione del No a livello regionale e nazionale.
Un ringraziamento al Comitato per il NO costituitosi a Bracciano e a tutte le forze che hanno aderito, alle persone che si sono spese e che hanno promosso iniziative e incontri sul territorio.
Questo risultato rappresenta una presa di posizione in difesa della Costituzione italiana e dei suoi principi fondamentali. Al tempo stesso, è particolarmente positivo registrare una partecipazione alta al voto: quando la società civile si mobilita e prende parte attivamente alla vita democratica, è sempre una buona notizia per Bracciano e per il nostro Paese.
Un enorme grazie all’ufficio elettorale, a tutti i dipendenti comunali, ai presidenti di seggio, ai segretari, agli scrutatori, a tutti i rappresentanti di lista, alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine che hanno lavorato con impegno e professionalità in questi giorni per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Il loro contributo è stato fondamentale per assicurare a tutta la cittadinanza l’esercizio pieno e democratico del diritto di voto, elemento essenziale della nostra comunità.
Articolo precedente
Referendum, l’esito nazionale e le espressioni del territorio

Ultimi articoli

Politica

Referendum, l’esito nazionale e le espressioni del territorio

Società

Prosegue la rassegna “Dimmi donna, le protagoniste del plurale femminile” con quattro opere di teatro al Delia Scala

Società

Sold out per la seconda edizione di un appuntamento annuo imperdibile : nel cuore di Luca

Politica

I bisogni della popolazione anziana al centro dell’incontro tra la Lega Spi/Cgil e l’Assessorato alle politiche sociali di Civitavecchia

Politica

Referendum: Cgil, anche a Roma e nel Lazio arriva un grande risultato a difesa Costituzione

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it