MUNICIPIO XV, TORQUATI – COZZA: “A 32 ANNI DALLA SUA MORTE, ILARIA ALPI RICORDATA A VIGNA CLARA CON APPOSIZIONE TARGA”

Comunicato stampa

“In ricordo di Ilaria Alpi, la giornalista assassinata 32 anni fa a Mogadiscio insieme al cineoperatore Miran Hrovatin, questa mattina a Vigna Clara si è svolta una cerimonia di commemorazione con lo svelamento di una targa in sua memoria affissa sulla facciata del palazzo di via Napoleone Colajanni in cui la giornalista è nata e cresciuta. L’inizio di un percorso che ci porterà, speriamo il prossimo 20 marzo 2027, all’intitolazione dell’area verde attrezzata di Via Gerolamo Belloni, un parco pubblico del quartiere.

Organizzata con l’Associazione Articolo 21, in collaborazione con la redazione di Vignaclarablog.it, alla mattinata hanno preso parte i vertici RAI, la Giunta municipale, i parenti e i colleghi di Ilaria Alpi e gli studenti delle Scuola elementare Mengotti e del Liceo Classico Lucrezio Caro, che ringraziamo per la calorosa partecipazione e per la lettura di brani dedicati alla vicenda. Un momento di ricordo che si è svolto ai Giardini di Piazza Stefano Jacini con gli interventi di Pierluca Terzulli, direttore del Tg3, Andrea Vianello, ex direttore di Rai 3, Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21 e Umberto e Ginevra Alpi, cugini di Ilaria.

In tutti questi anni non abbiamo mai dimenticato Ilaria Alpi e il cineoperatore Miran Hrovatin, una morte tragica ancora avvolta nel mistero che porta tuttora con sé numerosi interrogativi. L’appuntamento di oggi rafforza il legame profondo che la giornalista aveva con il nostro territorio, a custodia del suo ricordo e della sua integrità, affinché dopo oltre trent’anni si possa arrivare finalmente alla verità di questa triste vicenda.

Ringraziamo davvero la famiglia di Ilaria Alpi per aver condiviso questa giornata con il Municipio XV, un momento importante per il territorio che conferma il desiderio della nostra Comunità di fare luce su questa tragica pagina della storia del nostro paese.”

Così in una nota il Presidente e il Vicepresidente del Municipio XV, Daniele Torquati e Alessandro Cozza.

Roma, 20 marzo 2026