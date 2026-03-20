Concerto “Un viaggio nel suono” ad Anguillara Sabazia

Comunicato stampa

22 marzo 2026 ore 18

La Rassegna “Concerti di Primavera” sarà aperta Domenica 22 Marzo alle ore 18 con un concerto che propone un viaggio nella musica attraverso varie epoche, vissuto da due giovanissime artiste che interpretano con freschezza ed energia alcuni dei capolavori della storia della musica, dal diciassettesimo al ventunesimo secolo.

Sofia Ponziani al violoncello e Ambra De Santis alla viola collaborano tra loro con entusiasmo da diversi mesi e, pur essendo molto giovani, sono già promesse del panorama musicale italiano.

Hanno dato vita al “DUO BICHORDO” e come cornice per il loro debutto ad Anguillara hanno scelto la Chiesa della Collegiata, dove ci regaleranno un dialogo sonoro, nella piena e pura fiducia di cui i giovani sono capaci.

In allegato la locandina

Il concerto è aperto a tutti e l’ingresso è libero. Vi aspettiamo