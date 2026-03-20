Comunicato stampa

Laboratorio di teatro partecipato a Cerveteri – QUINTA EDIZIONE

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di teatro partecipato gratuito organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con CDM – Campo di Mare Teatro Festival e con il patrocinio del Comune di Cerveteri ed il sostegno dell’ Assessorato alla Cultura

Il percorso formativo, previsto dal 27 marzo 2026 a agosto 2026, sarà condotto da Odette Piscitelli (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro) e da Gianluca Enria (attore – regista e pedagogo teatrale) e coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o formazione residenti nel territorio di Cerveteri, Ladispoli e comuni limitrofi.

Le Odìssere teatro è una compagnia teatrale, produce spettacoli, propone percorsi formativi, organizza festival e progetti culturali in sinergia con il territorio del Lazio e con il Comune di Cerveteri.

Durante il laboratorio verrà creato un gruppo di lavoro e un luogo protetto, dove poter condividere la propria esperienza. Sperimentando i linguaggi del teatro, della scrittura creativa e della musica, saranno proposti esercizi collettivi e individuali, per i quali non sono necessarie competenze o esperienze teatrali precedenti. Nel corso del laboratorio verranno trovate le forme e i modi in cui ognuno potrà esprimersi liberamente, secondo la propria creatività e sensibilità. All’interno del laboratorio si svilupperà un cantiere di idee, storie e ricordi , che costituiranno il materiale creativo per la restituzione pubblica finale del laboratorio, che sarà offerta alla Comunità di Cerveteri in piazza Santa Maria ad agosto 2026 , nella programmazione dell’Estate Cerite.

L’esperienza di “teatro partecipato” è un momento di condivisione profonda per le persone che vorranno prendervi parte, nelle condizioni straordinarie di un gruppo eterogeneo e inclusivo. Non ci sono limiti di età, provenienza e formazione, anzi la diversità è la nostra ricchezza.

“Siamo arrivati alla quinta edizione di questo progetto, così prezioso per la Comunità e sostenuto dal Comune di Cerveteri.

Il tema che ho scelto quest’anno riguarda le emozioni, quel mare in burrasca che ci abita da sempre, regalandoci i momenti più indimenticabili della nostra vita. Un mare da cui spesso ci sentiamo sommersi. Nel corso del laboratorio proveremo a dare un nome alle emozioni, a raccontarle in storie, a ballarle, cantarle e a crearci dei personaggi…

Siete i candidati ideali se avete voglia di mettervi in gioco in un’esperienza nuova, di avvicinarvi al teatro, di condividere una storia o semplicemente il vostro sorriso, con la possibilità di partecipare al percorso di creazione di un’opera d’arte collettiva.”

Odette Piscitelli

Ci saranno 2 primi incontri aperti, uno il 27 e uno il 29 Marzo 2026 in sala Ruspoli a Cerveteri alle ore 17.30, e poi una volta a settimana, venerdì , mercoledì o domenica secondo il calendario di lavoro. Il laboratorio è totalmente gratuito

Per partecipare al laboratorio, bisogna inviare una mail di candidatura con i seguenti dati: nome, cognome, età, luogo di residenza, nazionalità e una frase su di sè all’indirizzo leodissereteatro@gmail.com, entro e non oltre il 26 marzo 2026.