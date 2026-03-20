“Liberamente, letture meditate”, in biblioteca a Ladispoli l’iniziativa culturale

Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale informa che proseguono le attività del progetto “Legàmi in Biblioteca”, realizzato con il contributo della Regione Lazio Legge 24/19 – Piano annuale 2025, che prevede iniziative dedicate alle persone over 60, volte a rafforzare il senso trasformativo della lettura per contrastare l’isolamento e la solitudine e favorire la coesione sociale.

Al via l’iniziativa “LIBERARTE, letture meditate”, appuntamenti in cui attraverso la lettura e il contatto con i libri si mostrerà un modo speciale di conoscere se stessi e gli altri: libri come ponti per mettere in relazione il proprio io con la profondità dell’essere umano e come strumenti per stimolare la predisposizione ad un atteggiamento creativo e di condivisione con l’altro.

Con questo progetto la Biblioteca vuole promuovere l’inclusione sociale e coltivare un senso di comunità, ma anche valorizzare se stessa come polo culturale di riferimento nel quale la conoscenza diventi strumento di consapevolezza e dove ciascuno possa intraprendere un viaggio riflessivo orientato a coltivare una condizione di benessere interiore, che si rifletta nel gruppo di riferimento e nel tessuto dell’agire quotidiano.

Ogni incontro darà vita ad un laboratorio esperienziale durante il quale, riscoprendo il piacere della lettura, si punterà a sostenere la capacità di ascolto, attenzione, concentrazione e riflessione. Gli incontri si svolgeranno in Biblioteca, tutti i giovedì mattina dalle ore 9:30 alle ore 11:30, a partire dal 26 marzo.

Il progetto è ideato dal Centro di Ricerca Erba Sacra APS e gli appuntamenti sono condotti da Donatella Silvia Rossi, già curatrice di importanti progetti della Biblioteca. La partecipazione, riservata agli utenti dai 60 anni in su, è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca perchè i posti sono limitati.