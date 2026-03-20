Avviso Pubblico per la Promozione del Turismo Sostenibile e Responsabile nel Parco “Tesori Naturali 2026”

Dal profilo Facebook del Parco Bracciano Martignano

Presentazione delle proposte entro il 15 Aprile 2026 utilizzando esclusivamente modelli A) e B) https://www.parcobracciano.it/…/avviso-pubblico-per-la…/ https://www.parchilazio.it/braccianomartignano-schede…

L’Ente Parco di Bracciano Martignano, confermando il ruolo di struttura di riferimento del comprensorio sabatino per raccogliere proposte, da parte dei diversi operatori locali, per la realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza e alla promozione del territorio protetto, propone per l’anno 2026 il bando per la Promozione del Turismo sostenibile e responsabile “Tesori Naturali 2026” finalizzato alla realizzazione di un calendario di attività articolate indicativamente una nei giorni festivi e una nei prefestivi, fermo restando le attività seriali proposte periodicamente ed in concomitanza delle giornate tematiche mondiali e/o nazionali organizzate direttamente dall’Ente.

Le attività inserite nel catalogo dovranno essere uno strumento per far conoscere a turisti e visitatori il territorio del Parco e le zone limitrofe, scoprendone la natura, i paesaggi, gli aspetti storico-culturali, enogastronomici, archeologici, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE