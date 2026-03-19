“La vita vissuta in diretta”: a Cerveteri la proiezione del documentario di Sforza Ruspoli

Comunicato stampa

Sabato 21 e domenica 22 marzo in Sala Ruspoli omaggio all’ultimo Principe di Cerveteri. Maria Pia e Giacinta Ruspoli: “Non solo marito e padre esemplare, ma figura sociale, politica e umana che ha segnato l’Italia del XX secolo”_

Una vita vissuta con coraggio, con determinazione, sempre pronto a difendere con tenacia e senza paura le proprie idee: Cerveteri ricorda il Principe Sforza Ruspoli, ultimo Principe di Cerveteri.

La Fondazione Sforza Ruspoli, costituitasi a seguito della scomparsa del Principe avvenuta nell’ottobre del 2022, ha organizzato per sabato 21 e domenica 22 marzo alle ore 18:45 e alle ore 21:30 all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria la proiezione speciale del documentario “La vita vissuta in diretta”, curato dalla Giornalista Carla Pilolli. L’ingresso è libero e gratuito.

“Un omaggio dedicato non soltanto a quello che per noi è stato un marito e un padre esemplare, ma alla figura sociale, politica e umana che ha rappresentato in tutta la sua lunga vita – hanno dichiarato Maria Pia e Giacinta Ruspoli – un uomo dalle mille primavere, che ha amato la sua famiglia e Cerveteri sino all’ultimo giorno di vita, una vita lunga, piena di impegno, di forza e di coraggio nell’esporre e difendere le proprie idee.

Lo vogliamo ricordare con questi due giorni di proiezioni, con un documentario ideato proprio da lui, un viaggio nella storia sua personale e in quella del nostro Paese. Una testimonianza diretta originale, anticonformista, partendo dalla storia della Casata ai rapporti con la Chiesa, passando per la Seconda Guerra Mondiale fino al dopo-guerra, che si chiude con un messaggio di speranza nel sogno di un’Europa delle Cattedrali unita dall’Atlantico agli Urali”.

Nato a Roma nel gennaio del 1927, Sforza Marescotti Ruspoli, detto “Lillio” è stato un politico, dirigente d’azienda e banchiere italiano, ed è considerato l’ultimo esponente dell’aristocrazia romana tradizionale. Principe di Cerveteri, è stato ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso il governo maltese fino al 2001.

Esponente storico della destra sociale, ha ricoperto incarichi come Consigliere comunale del Comune di Roma e nel 2017 è stato candidato al ruolo di Sindaco di Cerveteri. Impegnato fortemente nel sociale, è stato fondatore del movimento “Alternativa ai partiti” e si è spesso speso per la questione meridionale, sostenendo tra l’altro il Movimento dei Forconi nel 2017.

Nella sua lunga vita, il Principe Sforza Ruspoli ha incontrato numerosissimi personaggi illustri: tra i tanti, colei che sarebbe divenuta la futura Regina Elisabetta II d’Inghilterra, la Sovrana del Regno Unito più longeva e rappresentativa che la storia ricordi.