La giornata di premiazione finale del  Concorso  “Scuole contro il Razzismo”

Comunicato stampa

Si svolgerà venerdì 20 marzo alle 10:00 presso il Roma Convention Center “La Nuvola” (Viale Asia 40/44) la Giornata finale del concorso “Scuole Contro il Razzismo” promosso dalla Città metropolitana di Roma Capitale con il sostegno dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR, la preziosa collaborazione di Roma Capitale e dell’associazione “Un ponte per”, giunto alla seconda edizione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di candidatura della Città metropolitana nel programma UNESCO delle LERANING CITIES e fa parte del programma della settimana di azione contro ogni discriminazione razziale promossa da UNAR (21 marzo) per incoraggiare la riflessione sul fenomeno diffuso della discriminazione razziale, attraverso il supporto di attività pubbliche di sensibilizzazione promosse dalle Città metropolitane italiane.

Ma il progetto è solo uno dei tanti costruiti all’interno dei Tavoli metropolitani della Convivenza istituiti con decreto n. 226 del 15/09/2023 del Sindaco metropolitano di Roma, che ha visto la partecipazione attiva di enti del terzo settore, insegnanti e istituzioni, tramite cui sono state sviluppati una serie di attività congressuali di vario genere: dai temi della casa, alla mediazione culturale, fino ai servizi pubblici di stato civile (anagrafe e servizi elettorali) e alla tutela dei minori stranieri non accompagnati.

La Città metropolitana di Roma Capitale conta circa 630 mila residenti stranieri sul proprio territorio. L’iniziativa punta al coinvolgimento delle nuove generazioni per la promozione di una società più egualitaria dove ci sia la coesistenza pacifica di più culture, tramite sperimentazioni formative e modelli replicabili come il concorso Scuole contro il razzismo.

Mentre l’anno scorso è stato richiesto alle scuole partecipanti di Roma Capitale e della Città metropolitana di realizzare illustrazioni artistiche sul tema del Razzismo, quest’anno le ragazze e i ragazzi delle 33 scuole coinvolte hanno dovuto realizzare dei brevi cortometraggi verticali tramite l’uso del proprio cellulare.

Il perfetto connubio tra momenti di riflessione su un tema così importante e l’uso consapevole e positivo delle nuove tecnologie. Dopo le giornate dedicate agli incontri formativi, dove gli studenti hanno appreso le principali tecniche di regia grazie al regista e sceneggiatore Salvatore Marino, le scuole si sono messe al lavoro per realizzare un breve cortometraggio. Nella giornata finale alla Nuvola verranno premiati i migliori tra i 28 lavori finali consegnati.

A portare i saluti della Città metropolitana e di Roma Capitale il Sindaco, Roberto Gualtieri insieme alla Consigliera Delegata di Città metropolitana alle Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura, Inclusione e Anticorruzione, nonché Consigliera Capitolina e promotrice dell’iniziativa, Tiziana Biolghini. Tra gli ospiti: Mattia Peradotto (Direttore di Unar), Ubaldo Righetti (ex giocatore A.S. Roma) e Cristian Daniel Ledesma (ex giocatore S.S. Lazio).