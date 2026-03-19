Matrimoni civili in palazzi storici, casali, ville di lusso e agriturismi: aperto il bando a Cerveteri

Comunicato stampa

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Un’opportunità per far conoscere ancor di più il nostro territorio e valorizzare le realtà ricettive di Cerveteri e dei suoi Borghi”

«Ulteriori spazi esterni al Palazzo del Granarone e all’Ufficio del Parco della Legnara per le coppie che scelgono di unirsi in Matrimonio con il rito civile a Cerveteri. Già da molti anni all’interno del nostro Comune è possibile celebrare matrimoni civili in location diverse da quelle tradizionali: oggi, con Delibera di Giunta abbiamo approvato un avviso pubblico per consentire anche ad altre realtà di iscriversi all’albo e per permettere a chi già era inserito, di poter confermare la propria posizione. Un’opportunità importante anche per promuovere e far conoscere il nostro territorio, le peculiarità delle singole Frazioni, dei Borghi ma anche uno stimo per le attività ricettive per migliorare sempre di più le loro realtà”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Cerveteri dispone di numerosissime strutture di pregio come ville, casali, palazzi storici, agriturismi, che in questi anni hanno rappresentato per tantissime coppie il luogo dove hanno potuto coronare la loro unione. Oggi, rispondendo anche alle richieste di tanti privati, dopo aver approvato il nuovo regolamento in Consiglio comunale, abbiamo riaperto i termini per le iscrizioni all’albo”

“I già iscritti all’Albo invece – prosegue il Sindaco Gubetti – saranno contattati a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte dell’Ente: sarà chiesta loro eventuale conferma dell’interesse ad ospitare matrimoni civili e una volta comunicata lo stesso Ente eseguirà controlli sulla reale permanenza dei requisiti previsti”.

Possono richiedere l’iscrizione all’albo tutti i proprietari di strutture ricettive o immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico adeguati allo svolgimento della cerimonia. Le richieste dovranno pervenire all’Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it, firmandola digitalmente, specificando nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico esplorativo – istituzione Ufficio separato di Stato Civile – Manifestazione di interesse”.

Tutti gli interessati dovranno compilare la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it allegando tutte quelle documentazioni relative la struttura richieste dall’avviso, pena esclusione.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al Servizio Demografico ed Elettorale dell’Ente, inviando una e-mail a stato-civile@comune.cerveteri.rm.it